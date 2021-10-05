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İSTANBUL

Gelenek sürüyor: Üsküdar’da çorba ikramı

Üsküdar’da gelenek haline gelen sabah çorba dağıtımları başladı. Sabah saatlerinde Mobil Çorba Evi’ne gelen vatandaşlar soğuk kış aylarında ikram edilen sıcak çorbayla ısındı. Başkan Hilmi Türkmen’in de katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelenek sürüyor: Üsküdar’da çorba ikramı ​​
Hilmi Türkmen, çorba ikramlarının günlük olarak devam edeceğini belirtti.

Üsküdar Belediyesi kış aylarının başlamasıyla birlikte gelenek haline gelen ücretsiz çorba dağıtımlarına başladı. İskeleye yakın noktada kurulan Mobil Çorba Evi’nden görev alan personeller sabah saatlerinde işe yetişme telaşında olan İstanbullulara, okula yetişmeye çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Gerçekleştirilen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de katılım sağladı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Türkmen, tezgahın başına geçerek çorba doldurup sırada bekleyen vatandaşlara çorba dağıttı. Günde yaklaşık 6 bin kişiye ikram edilecek olan çorba dağıtımı sabah 06.00 ile 08.30 arasında gerçekleşecek.

‘SOĞUK HAVALARDA İÇİMİZİ ISITACAK’

Çorba ikramlarının günlük olarak devam edeceğini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Pandemi hayatımızı olumsuz etkiledi. Birçok faaliyetimizi ertelemek zorunda kaldık. Bizlerin de Üsküdarımızın kadim geleneği olan sıcak çorba ikramımız vardı. Pandemi nedeniyle 1,5 yıl ara vermek zorunda kalmıştık. Kış ayının da gelmesiyle birlikte soğuk havalarda içimizi ısıtacak çorba ikramımız yeniden başlasın istedik. Bu çalışmayı da Ekim ayının ilk haftası itibariyle başlattık. Hafta içi her sabah vatandaşlarımıza burada çorba ikram edeceğiz” diye konuştu.

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