Gelenek sürüyor: Üsküdar’da çorba ikramı ​​

Üsküdar Belediyesi kış aylarının başlamasıyla birlikte gelenek haline gelen ücretsiz çorba dağıtımlarına başladı. İskeleye yakın noktada kurulan Mobil Çorba Evi’nden görev alan personeller sabah saatlerinde işe yetişme telaşında olan İstanbullulara, okula yetişmeye çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Gerçekleştirilen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de katılım sağladı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Türkmen, tezgahın başına geçerek çorba doldurup sırada bekleyen vatandaşlara çorba dağıttı. Günde yaklaşık 6 bin kişiye ikram edilecek olan çorba dağıtımı sabah 06.00 ile 08.30 arasında gerçekleşecek.

‘SOĞUK HAVALARDA İÇİMİZİ ISITACAK’

Çorba ikramlarının günlük olarak devam edeceğini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Pandemi hayatımızı olumsuz etkiledi. Birçok faaliyetimizi ertelemek zorunda kaldık. Bizlerin de Üsküdarımızın kadim geleneği olan sıcak çorba ikramımız vardı. Pandemi nedeniyle 1,5 yıl ara vermek zorunda kalmıştık. Kış ayının da gelmesiyle birlikte soğuk havalarda içimizi ısıtacak çorba ikramımız yeniden başlasın istedik. Bu çalışmayı da Ekim ayının ilk haftası itibariyle başlattık. Hafta içi her sabah vatandaşlarımıza burada çorba ikram edeceğiz” diye konuştu.