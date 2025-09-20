Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gemi kazası sonrası 2 kaptana yurt dışı çıkış yasağı

Gemi kazası sonrası 2 kaptana yurt dışı çıkış yasağı

17:1920/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
12 kişinin yaralandığı gemi kazasında 2 kaptana yurt dışı çıkış yasağı
12 kişinin yaralandığı gemi kazasında 2 kaptana yurt dışı çıkış yasağı

İstanbul Boğazında meydana gelen ve 12 kişinin yaralandığı gemi kazasında 2 kaptana "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Suçu üstlendiği belirlenen bir şüpheliye ise, yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Boğazı’nda dün akşam saatlerinde Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli vapur ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpışmıştı. Kaza sonucu vapurda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası 3 şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı, diğer şüpheli hakkında ise "Suç üstlenme" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.



#gemi
#kaza
#yasak
#kaptan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?