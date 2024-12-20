"Yüzde 95'lik bir gerçekleşme söz konusu. Kazı destek çalışmaları ve kaplama çalışmaları bitmiş durumda. İkincil dediğimiz elektrik, havalandırma ve aydınlatma gibi işler kaldı. Bu işlerin bitmesiyle tünel açılamıyor maalesef. Bağlantı yollarının da bitmesi gerekiyor. Tünelin uzunluğu, bağlantı yollarıyla birlikte 9 kilometre. Bunun sadece 4 bin 280 metresi çift tüp tünelden oluşuyor. Geriye kalan ise bağlantı yolu. Bunların bitmesi için de havaların biraz daha ısınması lazım. Bir taraftan da bağlantı yollarındaki sanat çalışmaları devam ediyor.