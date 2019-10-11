Gündem Genç Ensar gönüllülerinden Barış Pınarı Harekatına destek
İSTANBUL

Genç Ensar gönüllülerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fatih'te Türk bayrağı dağıttı.

Haber Merkezi AA
Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türk bayrağı dağıttı.
Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türk bayrağı dağıttı.

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Genç Ensar gönüllüleri, Fatih'te vatandaşlara, ev ve iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı hediye etti.

  • Genç Ensar gönülleri adına konuşan Enes Kaşkaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gençler olarak desteklediklerini belirtti.

Kalplerinin ve dualarının Mehmetçikle olduğunu ifade eden Kaşkaş, şöyle konuştu:

"Mehmetçiklerimiz terörle, teröristle mücadele ediyor. İnşallah Suriye'de terör koridorunu yok edip barış koridorunu inşa edecekler. Suriye sınırımızı teröristten temizleyip barış koridoru açacak, bölgeye barış ve huzuru getirecekler. Mehmetçiklerimize destek olmak için vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıyoruz."

Kaşkaş, sivil toplum kuruluşları olarak terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı
GÜNDEM
YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Irak Hristiyan Vakfı PYD'nin zorbalığını duyurdu: Örgüt bölgedeki Hristiyanları savaşa zorluyor!
DÜNYA
Irak Hristiyan Vakfı PYD'nin zorbalığını duyurdu: Örgüt bölgedeki Hristiyanları savaşa zorluyor!
Konum içeriden gidiyor

'Konum' içeriden gidiyor

​Sivil vatandaş gibi gezip, teröristlere anlık bilgi yolluyorlar.
Batı basını sınıfta kaldı

Batı basını sınıfta kaldı

​PYD'nin basın mensuplarına saldırısını servis etmediler.
Bizi de gönderin!

Bizi de gönderin!

​Batıda görevli askerler harekat bölgesine gitmek istiyor.
Hepsini bir <br>kalemde süpürürüz

Hepsini bir
kalemde süpürürüz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan çok önemli operasyon açıklaması.
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

​Çin Doğu Türkistan'da etnik temizliğe devam ediyor.
Skandal görüntü

Skandal görüntü

​PYD'li teröristler ABD'nin 'toplayacağız' dediği füzeyle saldırıyor.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
PKK gazetecileri hedef aldı

PKK gazetecileri hedef aldı

​Gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı, 2 gazeteci yaralandı.
Türkiye'ye <br>yatırım yapmayın

Türkiye'ye
yatırım yapmayın

Suudi Odalar Birliği'nden küstah çağrı...

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

​Şehit Ahmet Topçu, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyormuş.
342 terörist etkisiz hale getirildi

342 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Barış Pınarı'nda gelinen son durumu açıkladı.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

93 yıllık firmanın bin araçlık filosu bulunuyor.
'Türk Bayrağı'nı <br>hazmedemediler

'Türk Bayrağı'nı
hazmedemediler

​Türk futbolcunun paylaşımı Alman kulübünü rahatsız etti.
Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

​Önce Sinagog'a ardından dönerciye ateş açan saldırgan iki kişiyi öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.