Irak Hristiyan Vakfı PYD'nin zorbalığını duyurdu: Örgüt bölgedeki Hristiyanları savaşa zorluyor!

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında yaşayan Hristiyanlar için bir açıklama yapan Irak Hristiyan Vakfı'na ait, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın Hristiyanlara baskı uyguladığı ve onları savaşa zorladığı belirtildi.

Süryaniler örgütten ayrıldı

Suriye kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı SDF çatısı altında bulunan Süryani gruplar da terör örgütünden ayrıldığını açıklamıştı.

Terör örgütünün Süryanileri, TSK ve SMO ile çatıştırmak üzere Resulayn’a sevk etmeye çalıştığı ve bunun üzerine Süryani grupların ayrılma kararı aldığı aktarılmıştı.