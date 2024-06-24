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Genç kızın feci sonu: Video çektiği göl kendisine mezar oldu

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşüp hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında video çeken genç sevenlerini hüzünlendirdi.

10:01 - 24/06/2024 Pazartesi
IHA
Kübra Özdemir
Kübra Özdemir
Bursa'nın İznik Gölünde serinlemek için gelen
Kübra Özdemir
, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi.


Hayatını kaybetti


İhbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.





#Bursa
#İznik Gölü
#jet skiy
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