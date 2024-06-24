Genç kızın feci sonu: Video çektiği göl kendisine mezar oldu

BURSA'da diş ağrısı nedeniyle gittiği hastane dönüşü evinde hayatını kaybeden Enda Balta'nın (46) ölümüyle ilgili otopsi sonucu bekleniyor. 1 çocuk annesi kadının, diş hekimi tarafından verilen antibiyotik iğneleri vurdurmak için gittiği özel sağlık kabinindeki hemşire, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Balta'nın iğne haricinde çok sayıda ağrı kesici hap içtiğini söyleyip, "Kendisini 'Ağrı kesici şokuna girebilirsin' diye uyardık. Diş doktorunu aradık, kendisi herhangi bir müdahalede bulunmamamızı söyledi. Hiçbir işlem yapmadan hastaneye yönlendirdik" dedi.