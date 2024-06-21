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Bursa'daki yangın tekrar başladı

15:32 - 21/06/2024 Cuma
IHA
<p>Bademlik köyü sakinleri ev ve hayvanlarını bırakıp kendilerine kalacak yer aramaya başladı. Yanan 250 hektarlık alan havadan dron ile görüntülendi.</p>
Bademlik köyü sakinleri ev ve hayvanlarını bırakıp kendilerine kalacak yer aramaya başladı. Yanan 250 hektarlık alan havadan dron ile görüntülendi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle tekrar başlayan yangına ekipler seferber oldu.

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Yangın dün saat 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hızlı yayıldı.

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Havadan helikopter ile müdahale edilirken, karadan yaklaşık 200 araç ve bin personel gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

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250 hektar alana yayılan yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

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Rüzgarın etkisiyle tekrardan başlayan yangına ekipler seferber oldu. 

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Bademlik köyü sakinleri ev ve hayvanlarını bırakarak kendilerine kalacak yer bakmaya başladı.

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Keçileri ve koyunlarını köyde bırakıp gitmek zorunda kalan Sevim Öztürk, "Şu an zor durumdayız. Keçilerim ve koyunlarım ahırda kaldı. Sıcakta ahırda kaldı çıkaramadık. Havadan ve karadan yardım istiyoruz" diye konuştu.

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Köpeklerinin öldüğünü ve balyalarının yandığını söyleyen Neslihan Alkan, "Nereye gideceğimi bilmiyoruz. Diğer köylerde yanıyor. Köpeklerimiz öldü, balyalarımız yandı" dedi.

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Bademlik sakinlerinden İbrahim Öztürk ise, "Rüzgarın etkisiyle her tarafı sardı. Hayvanlarımızı kurtardık. Akşam evdeydik şimdi köyümüzü boşalttık" şeklinde konuştu.

#Bursa
#Yangın
#Orman
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