Bursa'daki yangın tekrar başladı

Keçileri ve koyunlarını köyde bırakıp gitmek zorunda kalan Sevim Öztürk, "Şu an zor durumdayız. Keçilerim ve koyunlarım ahırda kaldı. Sıcakta ahırda kaldı çıkaramadık. Havadan ve karadan yardım istiyoruz" diye konuştu.