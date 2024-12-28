Genç mucitler ödüllendirildi

Türkiye’nin yerli ve millî motor ve traktör üreticisi TÜMOSAN, genç mucitlere destek olmak için bu yıl ikincisini düzenlediği “Sen Yeter Ki Yap” yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Genç mucitlerin büyük bir ilgi gösterdiği yarışmada, 3 kategoride ödüller sahipleriyle buluştu. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, projenin paydaşı olarak öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.





BİRİNCİLERE 60'AR BİN LİRA ÖDÜL

Yarışmayı düzenledikleri dönem açıkladıkları ücreti yükseltmeye karar verdiklerini belirten Tosun, her kategori için belirlenen ödül miktarını 10 bin lira artırdıklarını kaydetti. Tosun, şunları kaydetti: “TÜMOSAN’ın başlatmış olduğu ‘Sen Yeter Ki Yap’ mottosuyla, orta okul ve lise çağlarındaki gençlerimizin hem teknolojik hem de sürdürülebilirlik konularındaki inovatif fikirlerini almak üzere bir yarışma başlattık. Tüm Türkiye’den katılım sağlandı. 200 civarında proje bize ulaştı. Bu projelerin 90 tanesi ilk değerlendirmede elendi. Kalan projeler için kendi içimizde kurduğumuz, Ar-Ge şirketi, mühendislerden ve profesyonellerden oluşan jürimiz ile değerlendirme yapıldı. Finale kalan 70 proje de noter huzurunda seçildi. 3 kategoride hem orta okul hem liseli öğrencilere bugün ödüllerini teslim ettik.” Tosun, gençlerden tarım, yaşamsal alan, akıllı şehir gibi önemli konularda projeler geldiğini belirterek, “TÜMOSAN alanı dışındaki projeleri, bakanlıklara, TÜBİTAK’a dosyalarıyla birlikte gönderiyoruz. Buradan gelen desteklerle projelerin hayata geçirilmesine öncelik ediyoruz. 1’inciye 60 bin, 2’nciye 45 bin, 3’üncüye de 35 bin ödül takdim ettik ama bunun yanında bizden malzeme desteği isteyen öğrencilere destek sağlıyoruz” dedi.





HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, TÜMOSAN’ın kuruluş aşamasındaki zorluklara değinerek; inanan, pes etmeyen, fedakarlık yapıp gayret gösterenlerin mutlaka başarıya ulaşacağını vurguladı. Yentür, şunları kaydetti: "O yüzden sizlerden hayal etmenizi, hayallerinizin peşinden gitmenizi, saçma bile olsa inanmanızı, araştırma yapmanızı ve gayret etmenizi bekliyoruz. Her arayan bulamayabilir ama bulanların hepsi arayanlardır. Başarı hikayelerine baktığınız zaman insanlar genelde yalnız başına başlamışlardır ve inanmışlardır. Bazen insanlar 'deli' demiştir, bazen 'saçma' demiştir. Ama 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra toplum onların önüne de şapka çıkarır. İşte Türkiye'de Devrim'in hikayesi, Nuri Killigil'in hikayesi, TÜMOSAN'ın hikayesi neyi doğurmuştur? Bugünkü Togg'u, Altay'ı doğurmuştur, yerli ve milli uçaklarımızı doğurmuştur. İnşallah sizler bu projelerle ülkemize ve tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirecek bir nesil olacaksınız."





TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİMARLARI

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da gönderdiği tebrik mesajında gençlere ve emeği geçen herkese başarı dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı: “Hayallerimize sımsıkı sarılacağız ki gelecekten bir umudumuz olsun. Bugün burada bulunan gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın gerçek mimarlarıdır. Geleceğin mucitlerine olan inancımız tam ve etkinliğe katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederim.”



