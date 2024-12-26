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TÜMOSAN Konyaspor seçime gidiyor

TÜMOSAN Konyaspor seçime gidiyor

09:2426/12/2024, Perşembe
AA
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TÜMOSAN Konyaspor, ilk yarıda topladığı 20 puanla 11. sırada yer alıyor.
TÜMOSAN Konyaspor, ilk yarıda topladığı 20 puanla 11. sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor seçime gidiyor.


Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.


Açıklamada, "Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir" denildi.





#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Ömer Korkmaz

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