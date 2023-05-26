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Gençlerle tek tek görüştüler

AK Parti Yeni Seçmen Birim Başkanı Tolunay Kutluay, 14 Mayıs’tan sonra İstanbul’da oy kullanacak yeni seçmen sayısının 10 bin olduğu bilgisini verdi.

Rabia Şenol
04:00 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları olarak ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik birçok projeye imza attıklarını, 10 bin gençle tek tek görüştüklerini anlattı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları olarak ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik birçok projeye imza attıklarını, 10 bin gençle tek tek görüştüklerini anlattı.

Türkiye, 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. 18 yaşına yeni basan 47 bin 523 seçmen var. AK Parti Yeni Seçmen Birim Başkanı Tolunay Kutluay, 14 Mayıs’tan sonra İstanbul’da oy kullanacak yeni seçmen sayısının 10 bin olduğu bilgisini verdi. Kutluay, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları olarak ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik birçok projeye imza attıklarını, 10 bin gençle tek tek görüştüklerini anlattı: “28 Mayıs’ta ilk kez oy kullanacak 10 bin arkadaşımıza ‘Sensiz Olmaz’ ziyaretleri kapsamında çatkapı gidip doğum günlerini kutladık. Aynı zamanda ‘Sandalye boş mu?’ diyerek kafe ziyaretleri yaptık. İlk defa oy kullanacak arkadaşlarımızdan Cumhurbaşkanımıza destek istedik. Gençler Türkiye’yi geleceğe güçlü bir liderin taşıyacağını biliyor, 7’li koalisyonun Türkiye’yi istikrarsızlığa sürükleyeceğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin desteğini alması karşısında, ülkemizin geleceği ve vatanın bölünmez bütünlüğü için en doğru tercihin Erdoğan olduğunu söylüyorlar.”



#Seçim
#Seçmen
#AK Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
12 dakika önce
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