Gerekli tahkikat başlatıldı

Ankara’dan Trablus’a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ın başkanlığındaki Libya heyetine ve uçak mürettebatına rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, şunları söyledi: “Mevla ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne, hükümetine aynı şekilde başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Safahatine dair bilgilendirme ilgili bakanlıklarımızca yapılacaktır.”

DİBEYBE VE MENFİ’YE TAZİYE TELEFONU

Öte yandan Erdoğan, konuşma öncesinde de Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti” dedi.

Erdoğan, bir görüşme de Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki dost ve kardeş ülke arasında ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Libya'ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.







