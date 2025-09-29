Yeni Şafak
Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 250 bine ulaştı

Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 250 bine ulaştı

Oğuzhan Ürüşan
14:34 29/09/2025, Pazartesi
Türkiye’den gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı.
Türkiye’den gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı.

Suriye’nin özgürleştiği, 8 Aralık 2024 sonra yaşanan gelişmelerin ardından dönüşler hızlandı. Son bir yılda sonra 509 bin 387 Suriyeli göçmen ülkesine döndü.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürerken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ise güncel verileri paylaştı. Güncel verilere göre, 2016 yılından bu yana Türkiye’den gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı.

SURİYELİLER HÜZÜN VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geri dönüşlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • “Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte. Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz.”
