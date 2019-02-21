Gezi apaçık bir darbeydi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Aralarında Gezi Parkı olaylarını organize ettiği iddia edilen iş adamı Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, firari eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilere ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘nitelikli mala zarar verme’, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulunması’ ,’ nitelikli yağma’ gibi suçlamalar kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Memet Ali Alabora

APAÇIK BİR DARBEYDİ

Şüphelilerin Türkiye genelinde gerçekleşen Gezi Parkı olaylarındaki eylemlerin tümünden sorumlu oldukları iddia edildi. İddianamede Gezi Parkı olaylarından zarar gören aralarında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve görevli Bakanlar Kurulu’nun da aralarında bulunduğu 746 müşteki yer alıyor. İddianameye göre Gezi Parkı olaylarının fitili 2011 yılında ateşlendi. Memet Ali Alabora ve beraberindeki bir grup eylemcinin Taksim Gezi Parkı’nda çektiği ve sosyal medyada paylaştığı ‘Ayaklan İstanbul’ isimli girişimi ile Gezi Parkı eylemlerinin tertiplenmesi için çalışmalar sahaya yansıdı. Osman Kavala’nın sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş isimli şirketin Gezi Parkı olaylarını finanse ettiğine dikkat çekilen iddianamede, Gezi Parkı eylemleri açık bir şekilde hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir darbe girişimi olduğu vurgulandı.





Can Dündar

5 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen şüphelilerin Gezi Parkı olaylarının ve eylemlerinin finansmanı ile koordinasyonu sağlama noktasında görev aldıkları belirtildi. 16 şüpheliden Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutuklu, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Hande Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu isimli şüphelilerin hakkında yakalama kararı olduğu ifade edildi. Diğer şüphelilerin ise tutuksuz bir şekilde yargılanacakları belirtildi.

Kavala devrede

İddianamde George Soros’un sahibi olduğu Açık Toplum Vakfı ve Osman Kavala’nın sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş isimli kuruluşların Gezi Parkı olaylarında rolü olduğuna değinildi. İddianamede şüphelilerin Gezi Parkı olayları ile birlikte yaşanan gelişmeleri yurt dışındaki odaklarla paylaşarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni uluslararası arenada zor durumda bırakmayı amaçladıkları, oluşacak olan uluslararası baskıyla hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri anlatıldı.