Giresun’da fındık fiyatları tekrar yükselişte

15:4326/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
IHA
Fındık
Giresun’da uzun süredir düşüş gösteren fındık fiyatları yeni haftada yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 270 liraya kadar düşen fındık fiyatları, ihracatta ve iç piyasada artan talep ve yaşanan haraketliliğin ardından tekrar yükselişe geçti. Giresun’da fındık tüccarları 25 Kasım itibarıyla Giresun kalite fındığa 290 ila 300 lira, levant kalite fındığa ise 280 ila 290 lira arasında fiyat veriyor.



Öte yandan, fındık üreticilerinin ortak kuruluşu FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi, bugün açıkladığı yeni fiyatlarla 50 randıman Giresun kalite fındığın 297 lira olduğunu duyurdu.

Bunun yanı sıra üreticilere randıman başına 5 lira 94 kuruş fiyat farkı ödemesi yapılacağı açıklandı.




#giresun
#fındık
#Tarım
