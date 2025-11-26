Giresun’da fındık fiyatları tekrar yükselişte

Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 270 liraya kadar düşen fındık fiyatları, ihracatta ve iç piyasada artan talep ve yaşanan haraketliliğin ardından tekrar yükselişe geçti. Giresun’da fındık tüccarları 25 Kasım itibarıyla Giresun kalite fındığa 290 ila 300 lira, levant kalite fındığa ise 280 ila 290 lira arasında fiyat veriyor.