Girişimci kadınlara 1,5 milyon teşvik ödülü

Saliha Engin
04:001/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
KADEM, İnovasyonda Kadın Projesi’nin dokuzuncu döneminde ödüller sahiplerini buldu.
Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği İnovasyonda Kadın Projesi’nin dokuzuncu döneminde ödüller sahiplerini buldu.

İstanbul Ataşehir’de düzenlenen törende dereceye giren girişimcilere toplam 1,5 milyon TL para ödülü verilirken, etkinlikte kadınların yenilikçi projelerle iş dünyasında daha güçlü yer alması gerektiğine dikkat çekildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM üyeleri ile çok sayıda davetli, mentör ve girişimci katıldı.

FİKRİ OLANA DESTEK

2015 yılından bu yana yürütülen proje, yenilikçi iş fikirlerine sahip kadın girişimcileri destekleyerek kadınların üretim ve istihdam süreçlerine etkin katılımını artırmayı hedefliyor. Bu yıl programa kabul edilen 30 kadın girişimci, bir hafta süren eğitim ve mentörlük kampında iş fikirlerini geliştirme fırsatı buldu. Girişimciler, uzman mentörler eşliğinde iş modeli geliştirme, finansal planlama, pazarlama ve iletişim stratejileri konularında eğitim aldı. Program sonunda katılımcılar projelerini jüriye sundu ve iki kategoride dereceye giren altı proje toplam 1 milyon 500 bin TL ödül kazandı.

KADIN AKLI VE EMEĞİ

Programın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dünya lideri insansız hava araçlarımızda, yerli otomobilimizde, kutup seferlerimizde ve uzay çalışmalarımızda Türk kadınının aklı, emeği ve alın teri var” dedi. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da “İnovasyonda Kadın Projesi, her yıl daha fazla kadın fikirlerini güçlü iş modellerine dönüştürerek Türkiye’nin kalkınma sürecinde aktif rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.



