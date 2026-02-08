Gizli odalar, gizli ortak ve after partiler! Clubhouse baskınında şok detaylar: Gündüz spor gece...

İstanbul Emniyeti Narkotik ekiplerince, 100 polisin katılımı ve uyuşturucuya duyarlı K9 köpeklerinin kullanımıyla düzenlenen baskının, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli ve itirafçı ifadelerinin yanı sıra el konulanan dijitallerinin incelenmesi ile elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirildiği öğrenildi. Aynı soruşturmadan tutuklu Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın ise mekanın gizli ortağı olduğu öğrenildi.

Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekânda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekânda uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Mekanın görünürdeki sahibi olan ve baskın sonrası gözaltına alınan eski yeşilçam oyuncusu Menderes Utku’da sevk edildiği adliyede tutuklanırken, emir ve talimatlar gönderdiği belirlenen Muzaffer Yıldırım’ın ise Bebek Otel’deki partilere davet ettiği kadınlara burada VİP üyelik sunduğu öğrenildi. Ayrıca ClubHouse'un Bebek Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu ortaya çıktı.