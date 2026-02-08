Gizli odalar, gizli ortak ve after partiler! Clubhouse baskınında şok detaylar: Gündüz spor gece...

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan ve sadece VIP üyelerin girebildiği Bebek’teki Clubhouse’a düzenlenen baskında gizli odalar, after partiler ve gizli ortak iddiaları ortaya çıktı. Gündüz spor salonu olarak kullanılan mekânın gece karanlık organizasyonlara ev sahipliği yaptığı belirlendi.
Ünlü isimlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında, Bebek’teki Clubhouse isimli gece kulübüne baskın düzenlendi.
Gizli odalar ve gizli ortak ortaya çıktı
İstanbul Emniyeti Narkotik ekiplerince, 100 polisin katılımı ve uyuşturucuya duyarlı K9 köpeklerinin kullanımıyla düzenlenen baskının, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli ve itirafçı ifadelerinin yanı sıra el konulanan dijitallerinin incelenmesi ile elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirildiği öğrenildi. Aynı soruşturmadan tutuklu Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın ise mekanın gizli ortağı olduğu öğrenildi.
Davetlilere VİP üyelik
Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekânda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekânda uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Mekanın görünürdeki sahibi olan ve baskın sonrası gözaltına alınan eski yeşilçam oyuncusu Menderes Utku’da sevk edildiği adliyede tutuklanırken, emir ve talimatlar gönderdiği belirlenen Muzaffer Yıldırım’ın ise Bebek Otel’deki partilere davet ettiği kadınlara burada VİP üyelik sunduğu öğrenildi. Ayrıca ClubHouse'un Bebek Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu ortaya çıktı.
Gündüz spor gece parti
2500 üyesi bulunan kulübe, üyeler dışında kimsenin alınmadığı, spor salonu, toplantı odaları ve restoran bölümlerinin ise gece saatlerinde, uyuşturucu ve fuhuş amaçlı özel VİP partiler için kullanıldığı bilgisine ulaşıldı. Birimlerin baskın sırasında ortaya çıkardığı sözde sanat, tasarım ve wellbeing amaçlı yapıldığı savunulan gizli odalarla ilgili incelemesi devam ediyor.
Ünlü isimler tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 17. dalgasında adliyeye sevk edilen, Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer tutuklandı.