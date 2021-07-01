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ŞANLIURFA

Göbeklitepe’nin kardeşleri Şanlıurfa’ya umut oluyor

Şanlıurfa’da bulunan ve tarihe ışık tutan Göbeklitepe çevresinde 11 yeni tepenin keşfedilmesi tarihçi ve turizmciler tarafından umutla karşılandı. Harran Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, “Bu 12 tepe, Şanlıurfa’nın bir ‘neolitik kültür havzası’ olarak dünya tanıtılmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Göbeklitepe’nin kardeşleri Şanlıurfa’ya umut oluyor
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Göbeklitepe çevresinde 11 yeni keşfi duyurması, kentteki tarihçiler ile turizmciler tarafından umut ve sevinçle karşılandı. Harran Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, Bakan Ersoy’un yeni keşiflere yönelik tanıtım ve müjde açıklamasının bölgenin hem tarih hem turizm potansiyelini canlandırması açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Yeni keşfedilen 11 tepede neolitik döneme ilişkin çok önemli bulgulara rastlandığını vurgulayan Ekinci, “Neolitik dönüşümün uygarlık tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Avcı ve toplayıcılığa dayalı yaşam ve toplumsal örgütlenme, neolitik dönemle birlikte değişmeye başlamış ve günümüze kadar gelen yeni bir toplumsal örgütlenme modeli ortaya çıkmıştır. Şanlıurfa, neolitik dönem örgütlenmesinin önemli merkezlerinden biridir” dedi.

Abdullah Ekinci
Abdullah Ekinci

‘TARİH SONSUZ BİR NEHİR GİBİ’

  • Şanlıurfa neolitik yerleşim alanlarının “neolitik paket” olarak adlandırılan tarım ve hayvancılığa dair birçok bilinmezi bilinir kıldığını anlatan Ekinci, “Tarımda kulanılmış tahıllar, bakla ve mercimekgiller, evcilleştirilmiş koyun, keçi, sığır ve domuz, besin elde etme ve hazırlamaya yönelik öğütmetaşı, havan, orak gibi aletler, ahşap işçiliğinde kullanılan yassı balta ve keskiler ile sulu aş elde etmenin olmazsa olmazı kap kacak görülmektedir. Şanlıurfa’da tarih, sonsuz bir nehir gibi, zengin bir uygarlık alanı. Bu birikimin tarihsel değeri tartışmasız olmasına rağmen istenilen ekonomik değeri maalesef yeterince oluşamamıştır.” diye konuştu.

NEOLİTİK KÜLTÜR HAVZASI

Bakan Ersoy’un yeri keşfedilenlerle birlikte toplam 12 tepeyle ilgili yeni bir tanıtım hamlesini duyurduğunu, bunun bölgenin turizm potansiyelinin canlandırılması için çok kıymetli olduğunu dile getiren Ekinci, şöyle devam etti:

  • “Bu 12 tepe, Şanlıurfa’nın bir ‘neolitik kültür havzası’ olarak dünyaya tanıtılmasına da katkı sağlayacaktır. Nevali Çori, Söğüt Tarlası, Biris Mezarlığı, Karahan Tepe, Göbeklitepe, Sayburç, Mezra Teleilat, Ayanlar Höyük (Hut), Hamzantepe, Kurt Tepesi, Taşlı Tepe, Harbetsuvan ve Sefertepe gibi neolitik yerleşim alanlarının her birini ‘mega yerleşmeler’ olarak değerlendirmek gerekir. Bakanımızın ‘Güneydoğu Piramitleri’ ifadesi, Şanlıurfa neolitiğinin ekonomik değerini vurgulaması açısından önemli bir tespittir.”

M.Kamil Türkmen
M.Kamil Türkmen

UYGARLIK ŞANLIURFA’DAN BAŞLADI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen ise Bakan Ersoy’un açıkladığı müjdenin arkeoloji ve turizm sektörüne büyük bir heyecan verdiğini kaydetti. Özellikle kazıların sürdü- ğü Karahantepe Ören Yeri’nde çok önemli bulgulara rastlandı- ğına işaret eden Türkmen, “Eylül ayında özellikle yapılacak lansmanla kamuoyuna müjdele- necek açıklamaları bizler de heyecanla bekliyoruz. ‘Uygarlık Şanlıurfa’dan başlayıp Anadolu’ya ve Avrupa’ya yayıldı’ diyebiliriz. Şanlıurfa’nın gelecekte neolitik döneme ilişkin özellikle yabancı turistler açısından çok önemli bir destinasyon merkezi olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.
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