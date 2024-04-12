Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024) Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, polis, jandarma ve sahil güvenliği tarafından, 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan bin 177'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.