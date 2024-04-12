30 büyükşehirde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla "Kalkan-19" operasyonları düzenlendi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024) Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, polis, jandarma ve sahil güvenliği tarafından, 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan bin 177'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sınır dışı işlemleri başlatıldı
Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldı.