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Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon: Bin 177 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmen yakalandı.

Pınar Görgü
08:05 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 09:35 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı.
22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı.

30 büyükşehirde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla "Kalkan-19" operasyonları düzenlendi.


Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024) Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, polis, jandarma ve sahil güvenliği tarafından, 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan bin 177'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.


Sınır dışı işlemleri başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldı.



#göçmen kaçakçıları
#düzensiz göç
#emniyet
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