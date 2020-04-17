Gündem Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi
ANKARA

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yapımı devam eden Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek inşaatta inceleme yaptı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek inşaatta inceleme yaptı.

Beraberinde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ile çalışma sahasında incelemelerde bulunan Başkan Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında müteahhit firma yetkililerinden de bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yolun kısa sürede hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.

Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Konya Yolu’nun alta alınmasıyla ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılması için yetkililerle yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar aldık ve inşaat çalışmaları oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar bu şekilde ilerlerse yol, yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yolun kısa sürede hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.
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