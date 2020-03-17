Gölcük’te dev sağlık yatırımları

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dev sağlık yatırımları farklı noktalarda hızla devam ediyor. Devlet Hastanesi, Mahalle Sağlık Kompleksi, Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası ve 112 Acil Servis Binası inşaatları devam ederken, yeni tamamlanan Yunus Emre Sağlık Merkezi ise açılış için gün sayıyor.

Değirmendere’de 52 dönümlük alan üzerinde yapılacak olan Yeni Devlet Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. 45 bin metrekare kapalı alana sahip, 300 yataklı A Sınıfı bir hastane olacak olan yeni devlet hastane binası tamamlandığı zaman Gölcük için önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Hastanede 28’i erişkin 7’si yenidoğan olmak üzere toplam 32 yoğun bakım ünitesi, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik konforlu doğum odası, hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

SAĞLIK KOMPLEKSİNDE İKİ KAT TAMAMLANDI

Donanma Caddesi üzerinde bulunan, Yeni Sağlık Kompleksimizin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Binanın iki kat inşaatı tamamlandı. Bina; bodrum, zemin ve 3 kat olmak üzere, 5 bin 18 metre kare alana sahip olacak. Yeni binanın içerisinde, aile sağlığı merkezi, semt polikliniği, verem savaş dispanseri, 112 acil sağlık birimi ve sağlık grup başkanlığı bulunacak.

REKLAM

112 ACİL İSTASYONU İNŞAATI SÜRÜYOR

Gölcük Belediye Meclisi’nin, İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile hayata geçen, Gölcük 2 no.lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası’nın inşaatı geçtiğimiz aylarda başlamıştı, hızla da devam ediyor. D-130 Karayolu kenarında bulunan arsanın 400 metrekarelik kısmında yapılan bina inşaatı, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından kısa sürede tamamlanacak.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GÜN SAYIYOR

Yunus Emre, Topçular, Örcün ve Saraylı mahallelerine hizmet verecek Gölcük Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi’nin temmuz ayında başlayan inşaatı kısa süre içinde tamamlandı. Kocaeli’de bir ilk olan bina konseptine sahip sağlık merkezinde 4 doktor görev yapacak. Aile Sağlık Merkezleri kriterlerine uygun olarak inşa edilen modern binada; hasta sevk işlemleri, tek hekim sağlık raporu verilmesi, enjeksiyon-pansuman, çeşitli laboratuar tetkikleri, acil sağlık hizmetleri, küçük cerrahi müdahaleler gibi sağlık hizmetleri de verilecek.

EK HİZMET BİNASINDA SONA GELİNDİ

Mevcut Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nin batı tarafında yer alan ve geçmişte otopark olarak kullanılan yerde, bir koridorla hastane bağlantısı sağlanacak olan Gölcük Devlet Hastanesi Prefabrik Ek Hizmet Binası inşaatında sona gelindi. 900 metrekare alan üzerine iki kat olarak inşa edilen ek bina ile polikliniklerin sayısı ve hizmet kalitesi artacak, hastaların sıra bekleme süresi asgariye inecek. Ayrıca idari birimler ve diyaliz merkezi de bu binada hizmet verecek.

REKLAM