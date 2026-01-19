Gölette ölümün dehşet veren detayları ortaya çıktı: Cansız bedeni bulunan adamın eşi tutuklandı

Olay, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde meydana geldi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Saime ve İbrahim Kayaaslan çifti, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. Bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan Saime Kayaaslan, çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.