Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Gölette ölümün dehşet veren detayları ortaya çıktı: Cansız bedeni bulunan adamın eşi tutuklandı

Gölette ölümün dehşet veren detayları ortaya çıktı: Cansız bedeni bulunan adamın eşi tutuklandı

18:1919/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Gölette cansız bedeni bulunan adama yapılan otopside alkol ve ilaç tespit edildi.
Gölette cansız bedeni bulunan adama yapılan otopside alkol ve ilaç tespit edildi.

Denizli’de 2 Ağustos 2025'te gölette cansız bedeni bulunan bir erkeğin ölümüyle ilgili soruşturmada korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. Otopside alkolle birlikte yüksek doz ilaç ve darp izleri tespit edilen İbrahim Kayaaslan’ın, eşinin içkisine ilaç katmasının ardından baygınlık geçirdiği ve gölete sürüklenerek boğulduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan eşi Saime Kayaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaybolduğu belirtilen gölette cesedi bulunan İbrahim Kayaaslan'ın (39) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Saime Kayaaslan (38) tutuklandı. Kayaaslan’ın eşinin içkisine ilaç kattığı, baygınlık geçirdikten sonra gölete sürükleyip, boğulmasına neden olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Cansız bedeni dört saat sonra bulundu

Olay, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde meydana geldi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Saime ve İbrahim Kayaaslan çifti, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. Bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan Saime Kayaaslan, çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Eşi ile üç şüpheli daha gözaltına alındı

Yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesi belirlendi. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darbedildiğine yönelik izler tespit edildi. Otopsi sonucunun ardından Saime Kayaaslan, babası Mehmet Y., annesi Münire Y. ve İzzet S., 13 Ocak'ta jandarma ekiplerince Sarıgöl ilçesinde gözaltına alınarak Buldan ilçesine getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 16 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Saime Kayaaslan tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sürüklendiği gölette boğularak hayatını kaybetmiş

Soruşturma kapsamında, Saime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.




#Denizli
#Dımbazlar Göleti
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK 2026 ödenekleri belli oldu: Emzirme ödeneği, iş görmezlik rapor parası kaç TL? Cenaze yardımı ne kadar? İşte yeni rakamlar