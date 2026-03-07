Yeni Şafak
'Gölge kabine' tartışması büyüyor

Uğur Duyan
7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Özgür Özel.
CHP'de, yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebiyle önce parti tüzüğüne giren, ardından da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) adı ile kurumsallaşan 'gölge kabine' tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı milletvekilleri ofiste görev almaktan kaçınırken, bazıları da ofisin Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan üst yönetimi olan Yönetim Kurulu'nda yer alan isimleri hedef tahtasına oturttu.

BÜROKRASİ İÇİN MÜLAKAT

Edinilen bilgiye göre, Gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu'nun babası ve amcasının Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına yol açan şikâyette bulunduklarının ortaya çıkması CAO çevresindeki tartışmaları artırmıştı. Şimdi ise Yiğit Oğuz Duman üzerinden yeni bir polemik başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde insan kaynaklarından sorumlu olan Duman'ın, CAO bünyesinde oluşturulan 'Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Kurulu' üyeleri arasında yer aldığı belirtildi. Duman'a, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde görev alabilecek bürokratlarla mülakat yapılması sürecinde rol verilmesinin planlandığı öne sürüldü.

İLK ÖRNEK İPA'YDI

İmamoğlu daha önce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapamayınca İstanbul Planlama Ajansı'nın başına geçirdiği Buğra Gökçe'yi CHP Genel Merkezi'ni denetlemekle görevlendirmişti. O dönemde Ajanstan 3 yetkili, 20-22 Eylül 2024'te genel başkan yardımcıları dahil birçok isimle görüşmüş ve iki danışmanla yolların ayrılmasına karar vermişlerdi. Duman'ın da benzer mülakatlara ilerleyen tarihlerde başlaması bekleniyor.



