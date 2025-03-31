Görev başında şehadet

Şanlıurfa’da görevi başında fenalaşarak şehit olan Polis Memuru Mesut Acar'ın (33) naaşı memleketi Muş'a gönderildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Acar, şüpheli bir şahsın yakalanması sırasında yaşanan arbede nedeniyle yere düştü. Fenalaşan Acar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Polis Acar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Cenazenin getirildiği sırada şehidin eşi Ecem, oğlu Ali Asaf, ağabeyi Yılmaz ve kardeşi Talat Acar'ın metanetli olduğu görüldü. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törendeki konuşmasında, "Şehit ailelerimiz her zaman bizden çok daha metanetli, çok daha sabırlı ve çok daha asil davranıyorlar. Onları görünce biz müteessir oluyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edilerek, helallik alındı. Düzenlenen törenin ardından Acar'ın naaşı, memleketi Muş’a gönderildi. Acar'ın naaşı, Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir'in cenaze namazını kaldırması ve dua etmesinin ardından ilçeye bağlı Elmabulak köyündeki kabristanda toprağa verildi.