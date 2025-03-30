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Görev başında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı: Polis memuru Mesut Acar şehit oldu

Görev başında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı: Polis memuru Mesut Acar şehit oldu

10:2630/03/2025, Pazar
AA
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Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehadet mertebesine erişti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

#emniyet
#Şanlıurfa
#şehit

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