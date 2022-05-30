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ADIYAMAN

Görünce şaşkına döndüler: Yumurta içinde yumurta çıktı

Adıyaman’da bir tavuğun yumurtasının içinden ikinci bir yumurta çıktı. Tülin Çoşğun, bugüne kadar böyle bir durumla hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Görünce şaşkına döndüler: Yumurta içinde yumurta çıktı
Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.

Bu ilginç durum Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.

Bir yumurtanın diğer yumurtalardan büyük ve farklı olduğunu fark etti. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Kırdıkları yumurtanın içinden başka bir yumurta daha çıktı.

Bugüne kadar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını dile getiren Tülin Çoşğun, "Kümesten yumurtayı aldığımda bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü kaz yumurtası büyüklüğünde bir yumurtayı tavuğun yumurtlaması beni şaşırtmıştı. Yumurtayı kırdığımda içinden ikinci yumurta çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Merakla ikinci yumurtayı da kırdım. İkinci yumurta normal çıktı" dedi.

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