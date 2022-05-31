Gündem Görüntüler infiale neden olmuştu Zihinsel engelli yaşlı kadına tekme atan saldırgan tutuklandı
GAZİANTEP

Görüntüler infiale neden olmuştu: Zihinsel engelli yaşlı kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı bir kadın, 'çocuk hırsızına' benzetildiği için saldırıya uğradı. Kadının gözyaşları içinde ve çaresizce etrafa baktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infiale neden oldu. Yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ş.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Görüntüler infiale neden olmuştu: Zihinsel engelli yaşlı kadına tekme atan saldırgan tutuklandı
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Ş.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ş.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


'Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz'


Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu
GÜNDEM
Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu

Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu
OYNAT 00:28
Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu
Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı bir kadın, 'çocuk hırsızına' benzetildiği için saldırıya uğradı. Kadının gözyaşları içinde ve çaresizce etrafa baktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infiale neden oldu.


Uzmanlar uyardı

Uzmanlar uyardı

Kesinlikle dokunmayın gördüğünüzde uzaklaşın.
Online damat

Online damat

​Düğününe görüntülü arama ile katıldı.
Görüntüler infiale neden olmuştu: Zihinsel engelli yaşlı kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

Deniz suyu kalitesi artacak

Deniz suyu kalitesi artacak

​Bursa'ya 31,5 milyon euroluk yeni yatırım.

Yılanların mücadelesi böyle görüntülendi.
Başkan Avcı 7/24 sahada

Başkan Avcı 7/24 sahada

​'Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz.'

Erdoğan 'Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle buluştu: Mücadelemizi sürdüreceğiz.

​12 yaşından beri sigara içen adamdan gençlere tavsiye.

​Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO tescilli yeriydi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.