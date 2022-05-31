Görüntüler infiale neden olmuştu: Zihinsel engelli yaşlı kadına tekme atan saldırgan tutuklandı Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı bir kadın, 'çocuk hırsızına' benzetildiği için saldırıya uğradı. Kadının gözyaşları içinde ve çaresizce etrafa baktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infiale neden oldu. Yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ş.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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