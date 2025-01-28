Gözaltı sayısı artabilir: Vicdansızlar hesap verecek

Ölenlerin yakınlarına ait iletişim bilgileri sosyal medyada yayılmış, bazı provokatörler acılı aileleri arayıp dalga geçtikten sonra hakaret etmişlerdi. Şüphelilerin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı geniş çaplı operasyon başlattı. Suç unsuru barındıran içeriklerin paylaşıldığı bir Telegram kanalı tespit edildi. “İSRAİL #SIK1INTI” kanalını yöneten ve paylaşım yapanların kimlikleri belirlendi. Önceki gün 4 kişi yakalandı. Dün de yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alındı. Van, Diyarbakır ve İstanbul’da yakalanan şüpheliler, Çocuk Şube müdürlüklerine getirildi. Dijital suçlarla mücadele birimleri, hem yerel hem de uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.