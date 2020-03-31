Gözler 15.30'da: AK Parti ve MHP infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak

AK Parti ve MHP'li kurmaylar son şeklini almış olan infaz yasası ile ilgili açıklamalarda bulunacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak.
Kaç kişiyi kapsayacak?Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız hemen hemen çalışmayı bitirmişlerdi. Artık grubumuz Meclis gündemine hakim. Çok hızlı bir şekilde öyle bir şey olursa komisyona gelir ve ülkemiz için en iyi düzenleme olur diye düşünüyorum" demişti. Kaç kişiyi kapsayacağı konusunda konuşan Gül, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Meclis'te kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz" diye konuşmuştu.