Gündem Gözler 1530da AK Parti ve MHP infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak
ANKARA

Gözler 15.30'da: AK Parti ve MHP infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak. Kadına şiddet, cinsel istismar ve uyuşturucu konularında bir indirim ve af söz konusu olmayacak. Düzenleme ile cezaevlerinin 3'te 1'i boşalmış olacak.

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AK Parti ve MHP'li kurmaylar son şeklini almış olan infaz yasası ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak.

Adalet Bakanı Gül: İnfaz düzenlemesi çok geçmeden Meclis gündemine gelecek
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: İnfaz düzenlemesi çok geçmeden Meclis gündemine gelecek

Kaç kişiyi kapsayacak?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız hemen hemen çalışmayı bitirmişlerdi. Artık grubumuz Meclis gündemine hakim. Çok hızlı bir şekilde öyle bir şey olursa komisyona gelir ve ülkemiz için en iyi düzenleme olur diye düşünüyorum" demişti. Kaç kişiyi kapsayacağı konusunda konuşan Gül, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Meclis'te kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz" diye konuşmuştu.

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Adalet Bakanı Gül açıkladı: Cezaevi personelleri izole edilen yerlerde kalacak
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