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ANKARA

Gri liste bitti sıra kırmızıda

Kandil’i yöneten 7 isimden biri olan Diyar Garip’in TSK ve MİT ortak operasyonuyla etkisiz hale getirilmesi dönüm noktası oldu. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, gri listedeki teröristlerin yok edilmesiyle sıranın kırmızı liste yani tepe yöneticilere geldiğini belirterek, “Kandil’de korku hakim” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı, Kandil’deki terörist elebaşlarına ulaştı. Kandil 7’lisinden biri olan ve terör örgütünün Irak’taki tüm terör faaliyetleri, kampların yerleri, geçiş noktaları, lojistik sistemleri, Irak ile ilişkilerini sağlayan PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip etkisiz hale getirildi. Operasyonu değerlendiren Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Bu, istihbarat sisteminin ne kadar önemli hale geldiği, kuvvetler arası koordinasyonun ne denli güçlendiği, planlama ve karar alma mekanizmalarının millileştikçe ne denli hız kazandığını gösteriyor” dedi.

İhsan Başbozkurt

BAŞARI BÖYLE GELDİ

Harekat ile hedefin Kandil’deki hainlerin yok edilmesi olduğunu ve bunun artık hedefe ulaşmaya başladığını vurgulayan Başbozkurt, “Gri listedekilerin yok edilmesiyle başlayan harekatta renk artık kırmızıya dönüyor. Sıra diğer elebaşlarına geldi. Kandil’de korku hakim” dedi. MİT’in yeniden yapılandırılması ve istihbarat sisteminde sağlanan yeniliklerin yanısıra FETÖ’den arındırılmış milli karar alma mekanizmalarının harekete geçirilmesi, milli İHA-SİHA sistemleri ve mücadeledeki kararlılığın da harekatın başarısında öne çıktığını vurgulayan Başbozkurt, bir diğer önemli etkenin de Irak ve İran yönetimleri ile varılan işbirliği olduğunu belirtti.

MİLLİ SİSTEMLER ÖNE ÇIKTI

“Terörist örgütün İran’a rahat geçemediği, Irak’ta koruma bulmadığı görülüyor” diyen Başbozkurt, şunları söyledi: “Tüm istihbarat sisteminin derlenip toparlandığı, iç istihbarat ile dış istihbaratın ayrılıp MİT’in tamamen dışa döndürülmüş olması, üstelik SİHA sistemleriyle de güçlendirilmesi büyük bir kuvvet çarpanı etkisi yaratmıştır. Bu coğrafyada bu işi yapmak o kadar zor ki, bugün Pençe’de özel bir yapı, çekirdek bir kadro ve özel bir sistemle bu işi yapıyorsunuz. MİT operasyon kabiliyeti, planlama grubu ve tespit kabiliyetiyle öne çıkmıştır. Ayrıca TSK’nın yeniden yapılanması, daha güçlü, daha aktif bir sisteme kavuşması da bu başarıyı kendiliğinden getirmiştir.”

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  • Çember daralıyor
  • Pençe Harekatı’nın stratejik ve taktik bir operasyon kabiliyeti sergilediğini vurgulayan Başbozkurt, şöyle konuştu: “Terörist örgütün beyin takımının kıskaca alındığı, hainler için alanın daraldığı ve kaçacak yer dahi bulamadıkları görülüyor. Sadece Irak’ın kuzeyinin güvenli hale getirilmesi değil, Suriye’nin kuzeyindeki yapılanmaya karşı da bu harekat, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunu tüm dünyaya gösteriyor. Elebaşları için çember daraldı. Kısa zaman içinde Irak’ın kuzeyi terörden arındırılmış olacak. Kandil tarih olacak.”

Şehit teğmenin intikamı alındı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, bölgedeki terör hedefleri tek tek vuruluyor. Mehmetçik PKK’lı teröristlerin nefesini kesiyor. Dün Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu harekatlarda PKK’lıların kullandığı silah mevzisi, barınak ve sığınakların yerlebir edildiği belirtildi. Hakkari Çukurca’da da 3 terörist öldürüldü. Valilikten yapılan açıklamada, bu teröristlerin 29 Haziran’da Doğanlı’da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay’ın şehit edildiği saldırının failleri oldukları belirtildi.

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