Gri Listede Aranıyordu: FETÖ'cü hakime 15 Yıl hapis talebi

28 Ocak’ta Etimesgut’ta durdurulan bir araç içinde sahte kimlik ibraz ederken yakayı ele veren Akyıldız, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Akyıldız’ın avukatının tahliye talebi, sulh ceza hakimliği tarafından reddedildi.

FETÖ'cü ihraç hakim Yaşar Akyıldız

FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı

Hazırlanan iddianamede, ihraç hakim Akyıldız'ın ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında ByLock üzerinden görüşmeler yaptığı belirtilen Akyıldız'ın, örgüt talimatıyla bağlantı kurduğu isimler arasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı ve GATA imamı Rıdvan Akovalı da bulunuyor.





Örgütün adaylarına oy toplama faaliyetleri

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Akyıldız'ın ByLock mesajlaşmalarında "Bizim adliyede Yaşar Akyıldız diye bir ağabeyimiz var" şeklinde bahsedildiği belirlendi. İtirafçı olan N.Ç., HSYK seçimlerinde kendisinden örgüt adaylarına oy vermesinin istendiğini ve bu kapsamda Orhan Gödel ile Yaşar Akyıldız'a oy verdiğini ifade etti.

Seçim stratejisi Akyıldız'ın evinde belirlendi

Eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur'un beyanlarında Akyıldız'ın FETÖ'nün bağımsız adaya olarak öne sürüldüğü yer aldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ş.Ş. isimli tanığın verdiği bilgide, HSYK seçimleri öncesinde Akyıldız'ın evinde toplantılar yapıldığı ve bu toplantılarda oy toplama stratejilerinin tartışıldığı öne sürüldü.





Gizli ikna yemeği

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tanık olarak dinlenen Ç.B.T., HSYK seçimleri öncesinde FETÖ'ün bağımsız adaylarından olan Akyıldız'ın seçilmesi için mesai saatleri içerisinde gizli bir yemek düzenlendiğini, bu organizasyondan Başsavcının bile haberinin olmadığını belirtti. Benzer şekilde, M.K. da ifadesinde Giresun'da FETÖ adayları için son derece gizli bir yemek düzenlendiğini ve yemeğe sadece belirli kişilerin çağrıldığını dile getirdi.







