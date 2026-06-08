Grup Toplantısı’nı engelleme hamlesi

CHP Meclis Grubu İç Yönetmeliği’ne göre Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmamasına ilişkin yetki grup yönetiminde bulunuyor. Bu nedenle Özel’in, Meclis’te grup toplantısını iptal ettirme yönünde hukuki ve idari yetkiye sahip olduğu değerlendiriliyor. Özel’in bu çerçevede bugün CHP Grup Yönetimi’ni toplaması bekleniyor.