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Grup Toplantısı’nı engelleme hamlesi

Grup Toplantısı’nı engelleme hamlesi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısı’nda konuşmasının önüne geçmek için TBMM Başkanlığı’na “Bu hafta grup toplantısı yapılmayacak” yazısı göndermesi bekleniyor.

CHP’de gözler yarın yapılması beklenen TBMM Grup Toplantısı’na çevrildi. Grup Başkanı Özgür Özel’in, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısı’nda konuşmasının önüne geçmek amacıyla bugün CHP Grup Yönetimi kararıyla TBMM Başkanlığı’na “Grup Toplantısı yapılmayacak” yazısı göndermesi bekleniyor.

CHP Meclis Grubu İç Yönetmeliği’ne göre Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmamasına ilişkin yetki grup yönetiminde bulunuyor. Bu nedenle Özel’in, Meclis’te grup toplantısını iptal ettirme yönünde hukuki ve idari yetkiye sahip olduğu değerlendiriliyor. Özel’in bu çerçevede bugün CHP Grup Yönetimi’ni toplaması bekleniyor.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Parti kaynakları, 2018 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte siyasi partilerin grup yönetmeliklerini yeni sisteme uyarladığını belirterek, “Grup başkanlığı resmiyette genel başkanın altında görünse de fiiliyatta ve yönetmelikten doğan yetkiler bakımından oldukça güçlü hale geldi. Bu nedenle grup yönetiminin aldığı kararı aşabilecek net bir mekanizma bulunmuyor” değerlendirmesini yaptı.



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