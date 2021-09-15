​Güle oynaya casusluk

ABDULLAH SARİCA

Savunma sanayiindeki kritik projelerin bilgilerini yabancılara satan casusluk çetesinin yazışma ve ses kayıtları dava dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, devletin en kritik kurumlarından Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (DKK) milli projelerin ihale bilgilerinin yabancı firmalara sızdırılmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Denizci 3 emekli albay, 2 binbaşı, 1 SSB eski proje müdürü, 1 iş insanı ve 1 çalışanı ile 2 TUSAŞ çalışanı olmak üzere 11 sanık hakkında dava açıldı. 397 sayfalık iddianamede sanıkların, TSK envanterinde bulunan bazı cihaz ve materyaller, alınması planlanan helikopterler ve özellikleri ile nerelerde kullanılacağı hakkındaki gizli bilgileri para karşılığı yurt dışında savunma alanında faaliyet gösteren firmalara sattığı vurgulandı.

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Yusuf Hakan Özbilgin

Emre Özlük ve Yusuf Hakan Özbilgin’in birlikte kahvaltı yaptıkları kafede fısıldaşarak konuştukları, Özlük’ün Özbilgin’e “Projelerin yüzde 15 ya da yüzde 30’unu versek yeter” dediği tespit edildi.

HELİKOPTER BİLGİLERİNİ İSTEDİ

İhbar mektuplarıyla başlayan soruşturmada, sanıklar hakkında dinleme kararı çıkartılarak teknik ve fiziki takibe başlandı. Yabancı firma temsilciliği yapan şirket çalışanı sanık Emre Özlük ile dosyanın diğer sanığı emekli Albay Murat Ali Çömez’in sık sık telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Bir görüşmede Çömez’in mevcut helikopterlerin bilgisi ve alınması planlanan helikopterlerin sayılarını Özlük’e aktardığı belirlendi.

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İkili arasındaki konuşma şöyle:

E.Ö.: 12 adet yeni nesil helikopter alımı diye bir şey var, haberin var mı?

M.A.Ç.: Evet sonarlı helikopterler olacak.

E.Ö.: Bu çok uzun dönemli, o zaman en az 5-6 yıl var böyle bir şeyin alınması için.

M.A.Ç.: Tabii, tabii. Asıl önemli olan şu an orta yük nakliye helikopteri, genel maksat, bir de taarruz helikopteri. Bunlar ön planda.

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Binbaşı İbrahim Altın, emekli Albay Murat Ali Çömez’i telefonuna “Muratti Frango” adıyla kaydetmiş.

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ÖĞRENİNCE RAPOR EDERİM

Kritik savunma projeleriyle ilgili bilgileri yabancılara pazarlayan çetenin iki asker üyesi, “vatana ihanet” suçu olan casusluğu rutin bir işmiş gibi dalga geçerek, karşılıklı esprilerle yapmış. Çömez’in, dosyanın sanığı DKK’da görevli Binbaşı İbrahim Altın’a bazı projelerin TSK’nın On Yıllık Temin Tedarik Planı’na (OYTEP) girip girmediğini sorduğu da kayıtlara geçti.

İkili arasında WhatsApp’ta geçen diyalog şu şekilde:

M.A.Ç.: İbrahim merhaba. Bizim Helo Projeleri OYTEP’e girdi mi? OYTEP’de bizden başka proje var mıydı?

İ.A.: Efendim gizli bilgi kusura bakmayın. Daha OYTEP elimize geçmedi. CD ile gönderilecekmiş. Öğrenince size rapor ederim.

M.A.Ç.: Tamam gizli gizli bildir bana.

İ.A.: Efendim o iş bende.

PASİF RADARLARI SORDU

Dinlemelere Emre Özlük’ün, SSB’de eski proje müdürü sanık Yusuf Hakan Özbilgin’den, yapılacak projeler ve pasif radarlarla ilgili Türkiye’de ne tür bir çalışmanın yapıldığını sorduğu görüşme de takıldı. Özlük’ün ASELSAN ve HAVELSAN’ın bu konu ile ilgili herhangi bir çalışmasının olup olmadığına dair bilgiler istediği, Özbilgin’in de kendi çalıştığı birim olmamasına rağmen bilgilere ulaşabileceğini belirttiği görülüyor.

İşte ikili arasındaki o diyalog:

E.Ö.: Pasif radarı konuşmuştuk ya seninle.

Y.H.Ö.: Sen onu teyit edeceksin.

E.Ö.: Biz onu teyit ederiz ama Türkiye’nin bununla ilgili şu ana kadar nasıl bir çalışma yapacağını, ASELSAN ve HAVELSAN bir şey yapıyor mu; öğrenebilir misin?

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Y.H.Ö.: Tamam bilgilere ulaşmaya çalışacağım.

O bilgileri vermezler

Emre Özlük’ün istediği başka bilgilere ulaşmada sıkıntı yaşayacağını söyleyen emekli Albay Murat Ali Çömez, şu ifadeleri kullanıyor: