Gündem Gültak, Mersine İz Bırakanlar Müzesini ziyaret etti
YEREL GÜNDEM

Gültak, “Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini” ziyaret etti

Başkan Gültak; kente iz bırakmış sporcular, sanatçılar, bilim insanları ve siyasetçilerin adının yaşatılacağı, “Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi’ni” ziyaret ederek son aşamaya gelen çalışmaları yerinde inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gültak, “Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini” ziyaret etti
Başkan Gültak'ın ziyareti

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde hayata geçirilen bir proje ile kente kazandırılan ve yakın zamanda açılışı gerçekleşecek olan 'Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi’ni, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ve belediyenin teknik ekibiyle birlikte ziyaret etti, incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemesinin ardından açıklama yapan Başkan Gültak; Mersin’de, ilk kez bir belediyenin böyle bir müze açtığına da dikkati çeken Başkan Gültak; “Özellikle Sayın Valimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Sayın Valimiz de çok yakından ilgilendi ve birlikte çalışmaları bitirmiş olduk. Ayrıca, müzenin projesini hazırlayan Akdeniz Kent Konseyi Başkanımız Sayın Mustafa Erim’e, yüklenici firma yetkililerine, belediyemiz mühendisleri ve ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu tarihi Mersin Evi bugün bu hale geldi” dedi.

“Mersin tarihini yansıtan bir müzemiz olacak”

Başkan Gültak; müzede, Mersin’in şanlı takımı Mersin İdman Yurdu’nun (MİY) tanıtıldığı bir odanın da yer alacağını kaydederek; “Çok yakın bir tarihte, Mersin’de yaşamış ve şehrimize imzasını atmış sporcu, sanatçı, tarihçi ve siyasetçi birçok insanın biyografisi ve resimlerinin yer aldığı müzemizi kentimize ve vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Böylece Mersinlilere ve kentimizi ziyaret edenlere, hem nefes alıp dinlenebilecekleri hem de kentin tarihini görebilecekleri, çaylarını içip sohbet edebilecekleri müzeyi kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Erim; “Mersin, müzeler şehri olmalı”

“Bu projemiz ile hem eski bir Mersin Evi’ni koruyup geleceğe taşıyoruz, hem de tarihi yapıya işlev kazandırıyoruz” diyen Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ise, “Mersin’de yaşamış, yetişmiş veya yolu kesişen; Milattan Önceki çağlardan günümüze kadar pek çok kişiyi anmak istedik. Edebiyatçılar, şairler, yazarlar, sanatçı ve sporculara dek birçok insanı gelecek kuşaklara tanıtacağız; Mersin’i ziyaret eden herkese kentin kısa bir tarihini sunmuş olacağız. Yapıyı bugün bu noktaya getiren Akdeniz Belediyemize, Sayın Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum. Umarım bu kıvılcım bütün belediyelerimize yansır ve Mersin bir müzeler şehri olur” ifadelerini kullandı.

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