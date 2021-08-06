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MANİSA

Gündüz vakti geceyi yaşayan vatandaşlar endişelendi: Meteorolojiden 'turuncu gökyüzü' açıklaması

Manisa’da sabah saatlerinde orman yangınlarının dumanlarının Afrika’dan gelen toz taşınımıyla birlikte güneşin kaybolmasına neden oldu. Gündüz vakti adeta akşamı yaşandığı kentte ortaya çıkan gri ve kızıl hava etkisini öğeden sonraya kadar devam ettirdi. Vatandaşlar merakla ne olduğunu anlamaya çalışırken durumun kısa sürede meteorolojik bir olay olduğu açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Gündüz vakti geceyi yaşayan vatandaşlar endişelendi: Meteorolojiden turuncu gökyüzü açıklaması
Güneşin duman ve tozlar arasında kaybolması havanın da kararmasına neden oldu.

Yaklaşık 10 gündür Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde devam eden orman yangınları ile Yunanistan’daki orman yangınlarının dumanları Afrika üzerinden gelen toz taşınımıyla birleşince Manisalılar gündüz vakti geceyi yaşadı. Birçok vatandaş Manisa’da yangın çıktığını düşünerek paylaşımlar yaparken meteorolojiden yapılan açıklamayla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Eşsiz manzaraların yaşandığı anlarda güneşin duman ve tozlar arasında renk geçişleri arasında kaybolması havanın da kararmasına neden oldu.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecek


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile ülkemizde ve Avrupa’da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’de etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir." ifadelerine yer verildi.

İzmir sarı bir sabaha uyandı
FOTOĞRAF 10
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İzmirliler, sarı ve kızıllığın hakim olduğu bir sabaha uyandı.
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Pek çok İzmirli sosyal medya hesabından gökyüzü ve güneş fotoğrafları paylaşıp İzmir’i trend topic listesinin üst sırasına taşıdı.
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Paylaşımlar nedeniyle İzmir, trend topic listesinin üst sırasına yerleşti.
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havadaki durumun sebebinin orman yangınlarındaki duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşınması olduğu belirtildi.
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu durumun sebebinin orman yangınları olduğu ifade edildi.
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Edinilen bilgide, orman yangını nedeniyle meydana gelen yoğun duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşındığı, bu sebeple atmosferdeki parlaklığın bozulduğu bildirildi.
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Havadaki sarı ve kızıl rengin, güneyli rüzgar akışının gün boyu devam edecek olması nedeniyle tüm gün sürebileceği, yağışın ise olmayacağı belirtildi.
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Öte yandan, güneşin kızıl renkte olması da dikkat çekti.
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İzmir sarı bir sabaha uyandı

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, İzmirliler de tedirgin eden bir sabaha uyandı. İzmir'de sarı ve kızıllığın hakim olduğu gökyüzü dikkat çekti, pek çok sosyal medya kullanıcısı twitter'da paylaşım yaparak havadaki rengin sebebini sordu.


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