Güneş tutulması başladı: İlk görüntüler geldi

Yılın ikinci ve son güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin ve Türkiye'den görülecek.

Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 saatleri arasında tutulma gerçekleşiyor.

Türkiye'den ışığın olmadığı, şehir merkezlerinden uzak yerlerde izlenebilir.

TÜBİTAK da Güneş tutulması görüntülerini paylaştı.

Türkiye'den ilk güneş tutulması görüntüleri gelmeye başladı.

İstanbul

Ay’ın Güneş ve Dünya’nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Ankara’dan da gözlemleniyor.

Ankara

İLLERE GÖRE GÜNEŞ TUTULMASI SAATİ BİLGİSİ

İstanbul 'da güneş tutulması maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

'da güneş tutulması maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak. Ankara ’da güneş tutulması saat 12:40’da başlayacak 15:08’de bitecek.

’da güneş tutulması saat 12:40’da başlayacak 15:08’de bitecek. Adana ’da güneş tutulması saat 12:48’de başlayacak 15:16’da bitecek.

’da güneş tutulması saat 12:48’de başlayacak 15:16’da bitecek. Antalya ’da güneş tutulması saat 12:44’te başlayacak 15:08’de bitecek.

’da güneş tutulması saat 12:44’te başlayacak 15:08’de bitecek. Bursa ’da güneş tutulması saat 12:36’da başlayacak 15:01’de bitecek.

’da güneş tutulması saat 12:36’da başlayacak 15:01’de bitecek. Çanakkale ’de güneş tutulması saat 12:33’de başlayacak 14:55’te bitecek.

’de güneş tutulması saat 12:33’de başlayacak 14:55’te bitecek. Erzurum ’da güneş tutulması saat 12:49’da başlayacak 15:21’de bitecek.

’da güneş tutulması saat 12:49’da başlayacak 15:21’de bitecek. İzmir ’de güneş tutulması saat 12:37’de başlayacak 14:59’da bitecek.

’de güneş tutulması saat 12:37’de başlayacak 14:59’da bitecek. Konya ’da güneş tutulması saat 12:43’te başlayacak 15:10’da bitecek.

’da güneş tutulması saat 12:43’te başlayacak 15:10’da bitecek. Samsun ’da güneş tutulması saat 12:41’de başlayacak 15:12’de bitecek.

’da güneş tutulması saat 12:41’de başlayacak 15:12’de bitecek. Gaziantep’te güneş tutulması saat 12:50’de başlayacak 15:20’de bitecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

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Tam Güneş Tutulması

Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

Parçalı Güneş Tutulması

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

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Halkalı Güneş Tutulması

Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

Hibrit Güneş Tutulması

Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.