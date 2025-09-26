Güney Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

GESTAŞ, Güney Marmara-Adalar hattında ise seferlerin tarifeye uygun sürdürüleceğini belirtti.
GESTAŞ AŞ, Güney Marmara'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Narlı-Marmara hattındaki tüm planlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Güney Marmara-Adalar hattında ise seferlerin tarifeye uygun sürdürüleceği bildirildi.
#Balıkesir
#Erdek
#GESTAŞ