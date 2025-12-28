Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan Sinan’ı Kurum

Hatay’ın küllerinden yeniden doğduğunu, baştan başa ayağa kaldırıldığını ifade eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi işte Hatay’dadır, Malatya’dadır, Adıyaman’dadır, Adana’dadır, Elazığ’dadır, Diyarbakır’dadır, Gaziantep’tedir, Şanlıurfa’dadır, Kahramanmaraş’tadır, Osmaniye’dedir, Kilis’tedir, Tunceli’dedir; Kayseri, Sivas ve Bingöl’dedir” dedi. 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını hatırlatan Bahçeli, “En ağır yıkımın yaşandığı illerimize hızla devasa şantiyeler kuruldu. Bugünkü törenin düzenlediği Atatürk Caddesi’nin nereden nereye geldiğini en iyi takdir edecek Hataylı kardeşlerimdir. Tarihi Meclis Binası’yla Habibi Neccar Camii’nin, Uzun Çarşı ile Antakya’nın bütün tarihi alanlarının yeniden dirilişi, yeniden ihyası tarihi bir başarıdır” diye konuştu.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Bugün 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının tamamlanmış olmasını hazmedemeyenler olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Hâlâ onu yapmadınız, bunu başaramadınız masalı anlatanlar şunu unutmasın ki, güneşi balçıkla sıvamak boş hayallerin pençesinde kıvranan hasislerin kifayetsizliğidir. Gerçeklerden kaçmak, yapılanları değersizleştirmeye cüret etmek, muhteris nitelikli muhatapları hem mahcup hem de kalben malul edecektir” ifadelerini kullandı.

NE SÜLEYMAN BİTER NE SİNAN

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un “Süleymaniye Kürsüsünde” manzumesinin bir bölümünü seslendiren Bahçeli, “Hamdolsun Türk milletinde ne Süleyman ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan'ı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey” dedi.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Güvenli ve huzurlu kentlerle beraber “Terörsüz Türkiye” hedefinin, Türkiye Yüzyılı'nın nişanesi ve nigahbanı olacağını vurgulayan Bahçeli, “Terörsüz Bölge” çabalarının meyvesini vermesi halinde dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi gibi Türkiye’nin de barış ve huzurla sonsuza kadar aydınlanacağını kaydetti. “Niyetimiz halistir” diyen Bahçeli, özetle şöyle konuştu: “Bölgesel ve küresel senaryoların ülkemizi ve bölgemizi karıştırmasına hep birlikte direnmeliyiz. Siyonist-emperyalist projelerin birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi gölgelemesine engel olmalıyız. Bu nedenle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmanın yanında hepimiz büyük Türk milleti ailesinin içinde el ele vermeliyiz. Dağılırsak yem oluruz, birlikte güçlüyüz. Cumhur İttifakı yeni yüzyılı her alan ve zeminde imar edecek, zirve neresi ise oraya taşıyacaktır. Bunun önünü kesmeye yeltenmek kimsenin harcı değildir.”







