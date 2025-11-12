Gürcistan İçişleri Bakanı son durumu aktardı: 18 asker naaşı bulundu 2'si aranıyor

Enkaz alanında konuşan Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, 18 şehidimizin bulunduğunu, 2 şehidimizin naaşının ise arandığını belirtti. Geladze, Türk yetkillilerin de katılımıyla geceden itibaren arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Geladze, 4 şehit askerimizin uçağın pilot kabininde bulunduğunu da aktardı.





Çalışmalar devam ediyor





Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 kargo uçağın düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.





Azerbaycan’ın Gence şehrinden dün Türkiye’ye dönmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği’de düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının bulunduğu alanda çalışmalar sürüyor. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, Türk kaza kırım ekipleri Gürcü yetkililerle koordinasyon halinde Türkiye saati ile 06.30’da olay yerinde enkazı incelemeye başladı.





C-130 Hercules uçağının üreticisi ABD’li Lockheed Martin firması, uçaktaki 20 askerin şehit düşmesinin ardından başsağlığı dileklerini ileterek soruşturmaya her türlü desteği vermeye kararlı olduklarını ifade etti.





"Gürcistan hava sahasına girdikten sonra radardan kayboldu"





Kaza, Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Gürcistan Havacılık Otoritesi, askeri uçağın ülkenin hava sahasına girdikten kısa bir süre sonra radardan kaybolduğunu ve kazadan önce herhangi bir tehlike sinyali göndermediğini belirtti.





Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:





Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.















