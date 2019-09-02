Gurme turizminin kalbi Gaziantep’te atacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Nevşehir’in Göreme beldesinde, “Gaziantep Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi.

Göreme Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamındaki gala yemeğinde Gaziantep ve Nevşehir protokolüyle davetliler bir araya geldi.

Perili Ozanlar Vadisi’ndeki etkinliğe, halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya ile Gaziantep’in güç birliğine giderek Anadolu’nun turizm potansiyelini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

ASIL ZENGİNLİK KÜLTÜREL MİRAS

Anadolu’nun her bir köşesinin keşfedilmeye hazır ayrı bir hazine olduğunu söyleyen Başkan Şahin, şöyle devam etti: “Artık, zenginlik nedir diye sorulduğunda ne kadar paran var demiyorlar, ne kadar kültürel mirasın var diyorlar. Bu konuda çok şanslıyız. Anadolu’nun güzelliğini ve büyüklüğünü dünyayı gezince daha çok anlıyorsunuz. Bize düşen geçmişten aldığımız bu güç ve ilhamla torunlarımıza çok daha yaşanabilir Anadolu’yu bırakmak.”

GASTROANTEP’İ ANLATTI

12 Eylül’de Gaziantep’te düzenlenecek olan Gastroantep ile gurme turizminin kalbinin Gaziantep’te atacağını söyleyen Şahin, “Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’miz (GastroAntep) var. Bu festivale 40’a yakın ülke katılıyor. Çok sayıda ünlü şef geliyor. Ve uluslararası bu festivalde gurme turizminin gastronominin nabzı Gaziantep’te atacak” dedi.