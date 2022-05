Güvenli bölgeden dünyaya ihracat

Suriye kuzeyine dönen iş insanları dünyaya açılan başarı hikayeleri yazıyor. Türkiye’nin başarılı operasyonları ile Suriye’de güvenli bölgenin oluşturulmasıyla yaklaşık 500 bin kişi topraklarına döndü. Şu an Türkiye, 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşü için ise yeni plan hazırlığı içinde. Bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından birçok Suriyeli iş insanı da yatırımlarını Suriye’ye taşıdı. İç savaşın ardından Gaziantep’e yerleşerek tekstil fabrikası kuran ve yıllık 29 milyon dolarlık ihracat yapan iş insanı Zara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İbo ilk dönenlerden biri. İbo, Suriye’nin normalleşmesine katkı sunmak için fabrikasını Çobanbey bölgesine taşıdı.

BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

Hasır fabrikası, ekmek fırını, boya fabrikası, inşaat malzemesi, hırdavat alanlarında faaliyetlerini sürdüren İbo, bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırımlar yapmaya hazır. Irak, Azerbaycan ve KKTC ve diğer Arap ülkelerine ihracat yapan İbo, Suriye’de oto tamir sistemini kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. İbo, ayrıca Nijer’de fabrika açmayı da planlıyor. İbo, hikayesini şöyle anlattı: Türkiye’ye sığınan insanlar Esed, PKK ve DEAŞ’ın zulmünden kaçtığı için oradalar. İnsan yurdunu, vatanını kolay kolay bırakarak başka ülkede sığınmacı olmak istemez. Bu millet eninde sonunda vatanına, yerine dönecek. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa bir yıl ya da 10 yıl sonra bu millet dönecek.

‘DELİ’ DİYENLER ŞİMDİ DOĞRU YAPTIN DİYOR

Milyonlarca insanın ihtiyacını karşılamak ve istihdam oluşturmak için çalışıyoruz. Biz iş insanları her zaman öncü olmalıyız ki, millet de bizi görüp gelmeli. Ben beş yıl önce bölgeye yatırım yaptım. Fabrikayı güvenli bölgeye taşırken ‘Sen deli misin, sen de akıl yok mu’ şeklinde yorumlar çok yapıldı. Ama hepsine kulak arkası ettim. Tüm yatırımlarımı Suriye’ye taşıdım. O zaman bana ‘deli’ diyenler şu an ne kadar doğru adım attığımı gördüler. Şu an ben iş insanı olarak milletin 5 yıl önündeyim. Bu savaş eninde sonunda bitecek, millet evine geri dönecek, bu misafirlik bitecek.

Adnan İbo

DÖNÜŞLERİN ALT YAPISINI OLUŞTURDUK

Bizde iş insanları olarak bunun altyapısını oluşturduk. Kuzey Irak’ı hatırlayalım. Savaş sonrası herkes geri döndü, sonra Irak ekonomisi canlandı, ticareti arttı. Biz de bunları görerek milletin dönmesinden önce hazırlıklı olduk. Eninde sonunda savaş bitecek. Ticaret artacak, milletin geri dönüşleri artarak devam edecek.

İş kapısı ile dönüşler artar

Suriye’de çalışabileceğini düşünenler ne Türkiye’yi ne de Avrupa’yı düşünür. Ülkesine döner. Dönüşler için en kritik adım dönecek olanların çalışması. İş ortamları oluşturmak için hem Türkiye hem de yerel meclisleri öncülük ediyor. Güvenli bölgede iş insanlarının önü daha fazla açılsın ki daha fazla dönüşler olsun. Daha fazla yatırımlarla istihdam artar böylece geri dönüşler başlamış olur. Zaman kaybetmeden herkes bütçesine göre ülkesine yatırım yapmalıdır. Beş yıl önceki güvenli bölgenin şartları ile bugünün şartları bile çok farklı.

Yardımlar Suriye’de verilsin!

Türkiye’de Kızılay ve diğer yardım kuruluşların verdiği gıda kartı var. Kişi başına verilen ücretler “güvenli bölgede ödenecek” denilse ve ödeme noktaları kurulda insanlar ülkesine böyle de döner.

