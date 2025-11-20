Güvenliğe 32 bin araçlık takviye

Modern donanımların devreye girmesiyle birlikte Emniyet, Jandarma ve diğer kolluk birimlerinin suçla mücadele kapasitesi hem sahada hem de havada belirgin biçimde güçlendi. İçişleri Bakanlığı’nca son iki yılda Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi ve hava unsurları dahil toplam 32 bin 270 araç hizmete alındı. En büyük takviye 21 bin 861 araçla Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ise son iki yılda 9 bin 728 araç kazandırıldı. Hava araçlarında da önemli bir kapasite artışı sağlandı. Emniyet ve Jandarma için toplam 52 hava aracı alındı. Bu envanter içinde 4 T-70 helikopter ile birlikte 3 ATAK T-129 helikopter, 10 VTOL İHA (Bulut ve ÇBEY tipi), 6 Bayraktar TB2, 3 Akıncı, 2 Anka, 8 VTOL İHA, 3 T70, 3 ATAK, 4 Gökbey ve 6 Cayrokopter bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na da 232 araç sağlandı.