Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Montrö olmadan güvenlik olmaz

Montrö olmadan güvenlik olmaz

Canberk Doğan
04:0020/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Fidan - Kaja Kallas
Hakan Fidan - Kaja Kallas

Avrupa ile Asya arasındaki güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Karadeniz dosyası kritik bir başlık olarak Lüksemburg’daki AB masasına taşınıyor. Türkiye bu kez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsilinde “Karadeniz’siz güvenlik olmaz” mesajıyla toplantıya katılıyor. Fidan, dün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında “Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık” konulu bakanlar toplantısına katılmak için Lüksemburg’a gitti.


TÜRKİYE’NİN ROLÜ VAZGEÇİLMEZ

Diplomatik kaynaklar, Fidan’ın bugün de devam edecek olan temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik ve öngörülebilir bir zeminde güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekeceğini belirtiyor. Türkiye’nin, Karadeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak jeostratejik konumu ve askerî kapasitesiyle bölge güvenliğinin korunmasında vazgeçilmez bir rol üstlendiğini vurgulaması bekleniyor.


BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Karadeniz güvenlik mimarisinin temel dayanaklarından biri olduğunu hatırlatarak bu rejimin korunmasının bölgesel istikrar için kritik önem taşıdığına dikkat çekecek. Fidan, Karadeniz’in stratejik öneminin ve bölgedeki güvenlik dinamiklerinin masaya yatırılacağı “Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık” başlıklı oturumda Türkiye’nin tezlerini aktaracak. Ankara, bu platformu Türkiye-AB ilişkilerini güvenlik temelli yeni bir perspektifle ele alma fırsatı olarak görüyor.


SOMUT KATKILARI ANLATACAK

Fidan’ın ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye’nin Montrö’nün titizlikle uygulanmasından Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın hayata geçirilmesine, Bulgaristan ve Romanya ile kurulan Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na kadar attığı adımları örnek göstererek Türkiye’nin somut katkılarını ortaya koyması öngörülüyor. Ankara, bu girişimler üzerinden Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin ve insani koridorların korunmasında aktif bir inisiyatif sahibi olduğunu hatırlatacak.


#Hakan Fidan
#Lüksemburg
#Avrupa Komisyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB girişimci desteği başvuruları Ekim 2025: Kimler faydalanabilir, şartlar neler? Son gün yaklaşıyor