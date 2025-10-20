Montrö olmadan güvenlik olmaz

Avrupa ile Asya arasındaki güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Karadeniz dosyası kritik bir başlık olarak Lüksemburg’daki AB masasına taşınıyor. Türkiye bu kez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsilinde “Karadeniz’siz güvenlik olmaz” mesajıyla toplantıya katılıyor. Fidan, dün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında “Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık” konulu bakanlar toplantısına katılmak için Lüksemburg’a gitti.





TÜRKİYE’NİN ROLÜ VAZGEÇİLMEZ

Diplomatik kaynaklar, Fidan’ın bugün de devam edecek olan temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik ve öngörülebilir bir zeminde güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekeceğini belirtiyor. Türkiye’nin, Karadeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak jeostratejik konumu ve askerî kapasitesiyle bölge güvenliğinin korunmasında vazgeçilmez bir rol üstlendiğini vurgulaması bekleniyor.





BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Karadeniz güvenlik mimarisinin temel dayanaklarından biri olduğunu hatırlatarak bu rejimin korunmasının bölgesel istikrar için kritik önem taşıdığına dikkat çekecek. Fidan, Karadeniz’in stratejik öneminin ve bölgedeki güvenlik dinamiklerinin masaya yatırılacağı “Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık” başlıklı oturumda Türkiye’nin tezlerini aktaracak. Ankara, bu platformu Türkiye-AB ilişkilerini güvenlik temelli yeni bir perspektifle ele alma fırsatı olarak görüyor.





SOMUT KATKILARI ANLATACAK

Fidan’ın ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye’nin Montrö’nün titizlikle uygulanmasından Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın hayata geçirilmesine, Bulgaristan ve Romanya ile kurulan Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na kadar attığı adımları örnek göstererek Türkiye’nin somut katkılarını ortaya koyması öngörülüyor. Ankara, bu girişimler üzerinden Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin ve insani koridorların korunmasında aktif bir inisiyatif sahibi olduğunu hatırlatacak.



