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İSTANBUL

Hababam Sınıfı'nın 'Hayta İsmail'i Ahmet Arıman: Kemal Sunal'sız bir Hababam düşünülemez

Hababam Sınıfı oyuncularından 'Hayta İsmail' karakterine hayat veren Ahmet Arıman, "Hababam Sınıfı filmi bize maddi olarak değil ama manevi olarak çok büyük katkı sağlamıştır" dedi. Arıman, Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı için vazgeçilmez bir isim olduğunu vurgulayarak, "Hayatta olsaydı onsuz Hababam düşünülemezdi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hababam Sınıfının Hayta İsmaili Ahmet Arıman: Kemal Sunalsız bir Hababam düşünülemez ​
Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık


Hababam Sınıfı oyuncuları, İstanbul'da "Bi Dolu Etkinlik" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte sanatseverlerle bir araya geldi. Ertem Eğilmez'in Türk sinema tarihine geçen film serisinde rol alan 'Hayta İsmail' lakaplı Ahmet Arıman, "Bacaksız" lakaplı Tuncay Akça ve Teoman Ayık, etkinliğe katılanlarla birlikte sahneye kurulan ekranda Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmini izledi. Ahmet Arıman, halkın ilgisinden çok memnun olduğunu belirterek, "Filmin bu kadar çok sevilmesinin birçok etkeni var. Bunlardan biri de kadronun müthiş oyuncularla kurulu olması. En başta Kemal Sunal etkeni var.Kemal Sunal'sız bir Hababam düşünülemez" diye konuştu.

Ahmet Arıman, Tuncay Akça ile Teoman Ayık, film izlenmeden önce sahneye çıkarak, etkinliğe katılanların sorularını yanıtlayıp, o dönemki anılarını anlattılar. Yeşilçam oyuncuları daha sonra Hababam Sınıfı serisinin müziklerinin bestecisi Melih Kibar'ı anarak, yıllardır dillere dolanan bu müzikleri izleyicilerle beraber söylediler.
Filmin izlenmesinin ardından soruları yanıtlayan Ahmet Arıman, "Halkımız bize her zaman ilgili, sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

"BU YAPITIN BİR PARÇASI OLMAK İNANILMAZ BİR DUYGU"

Hababam Sınıfı filmlerinin neden bu kadar çok sevildiğini anlatan Ahmet Arıman, "Filmin bu kadar çok sevilmesinin birçok etkeni var. Bunlardan biri de hikayenin çok güzel olması. Ayrıca kadronun da müthiş oyuncularla kurulu olması başka bir etken. En başta da Kemal Sunal etkeni var. Kemal Sunal'sız bir Hababam düşünülemez" şeklinde konuştu.

"ÇOĞU OYUNCU PARA ALMADAN SAHNE ALDI"

Filmlerde başrol oyuncuları hariç çoğu oyuncunun para almadan sahne aldığını belirten Arıman, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu film bize maddi olarak değil ama manevi olarak çok büyük katkı sağlamıştır. Biz amatör oyunculardık. Böyle bir yapıtta yer almak inanılmaz bir duygu. Tarif edilemez. İnsanı gururlandırıyor."

"YENİ HABABAM FİLMLERİ ORİJİNALİN YERİNİ TUTAMAZ"

Günümüzde çekilen filmlerde eski samimiyeti hissetmediğini söyleyen Yeşilçam oyuncusu, "İyi filmler çekilmiyor değil, çekiliyor. Ama şu tatlılığı kimse bulamıyor. Mesela 'Kemal Sunal sağ olsaydı, yeni çıkan Hababam filmleri çekilmezdi' diyorlar. Bu bana mantıklı geliyor. Çünkü Kemal ağabey varken, onsuz bir Hababam Sınıfı düşünülemez. O'nun yaptığı işi kimse yapamazdı. Benzersizdi, hiçbir şeye benzemez. Hababam'ın efsane olmasında Kemal ağabeyin çok büyük etkisi var" dedi.
Öte yandan yeni çıkan Hababam Sınıfı filmlerine değinen Arıman, "Onların da kendilerine göre bir emeği var ama tabii ki orijinalin yerini tutamaz. Sırf Kemal ağabeyden bahsettim ama Kemal ağabey değil sadece. Münir Özkul, Ertem Eğilmez, Şener Şen, Adile Naşit. Bu isimler öyle kolay isimler değil" diye konuştu.

"ASKERDEN İZNE GELME SAHNESİ GERÇEKTİR"

"Bu filmler, şu anki teknoloji ile çekilse yine izlenirdi ve aynı tadı verirdi. Eski filmlerin renklendirilmiş şekilde restore edilmesi, insanlar tarafından hala rağbet gördüğü anlamına gelir. Bu da tabi bizi çok mutlu ediyor" diyen Ahmet Arıman, "İlk çekilen sahnem kedinin sıraların altında kaçma sahnesiydi. Askere, serinin 3'üncü filminde gittim. Arada izne gelirken çektik o sahneyi mesela. Gerçektir o sahne. Ertem ağabey, 'Ahmet izinden gelince uğrasın. Elbisesini getirsin, not bıraksınlar eve' demiş. Ben de aldım gittim. Meğer benim için böyle bir sahne yapmışlar. O insanlar başka bir jenerasyon. O insanlar öyle insanlardı işte..." ifadelerini kullandı.

"O SAHNEYİ HER İZLEDİĞİMDE AĞLIYORUM"

Hababam filmlerinin farklı bir enerjisi olduğunu vurgulayan 65 yaşındaki oyuncu, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Akil Hoca'nın bizim yüzümüzden okuldan kovulma sahnesi vardır. Bir de Hababam'ın Akil Hoca'yı okula geri getirme sahnesi vardır. Ben orada her seferinde ağlıyorum. O derece bir duygusallığı var yani. Boş bir film değil bu. Kimse çocuk filmi olarak görmesin bu filmleri" dedi.

Hababam Sınıfı'nın sevilen oyuncusundan üzücü haber
HAYAT
Hababam Sınıfı'nın sevilen oyuncusundan üzücü haber

'Güldüren Adam' Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti
FOTOĞRAF 64
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Türk sinemasında bugün bile çok izlenen yapımlarda başrol oynayan Ali Kemal Sunal, Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul Küçükpazar'da hayata merhaba dedi. Daha sonra Sunal'ın Cemil ve Cengiz adı verilen iki kardeşi daha dünyaya geldi.
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Saime Sunal, yapılan bir röportajda oğlunun içine kapanık ve son derece sessiz bir kişiliği olduğunu anlatarak, O kadar içine kapanıktı ki sıkıntısını, üzüntüsünü belli etmiyordu. Keşke belirtseydi, keşke kavga etseydi de o kadar kapalı olmasaydı. ifadelerini kullanmıştı.
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Kemal Sunal, ilk öğrenimini Mimar Sinan İlkokulu'nda, liseyi ise 11 yılda bitirdiği Vefa Lisesi'nde tamamladı. Henüz lisedeyken tiyatroya ilgi duymaya başlayan sanatçının yeteneğini, felsefe öğretmeni Belkıs Balkır fark etti. Sen oyuncu olmalısın diyen Belkıs öğretmen, Sunal'ın babasını ikna ettikten sonra, usta oyuncuyu Kenter Tiyatrosu'na götürerek, Müşfik Kenter ile tanıştırdı.
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Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak zorlu şartlar altında çocukluk ve gençlik dönemini geçiren Sunal, bir röportajında İşte o yokluklar Kemal Sunal'ı yarattı ifadelerini kullanmıştı.
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Sanatçı, henüz tiyatro ve sinemaya adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı yaptı, üniversite öğrenimi sırasında ve sonrasında ise Emayetaş Fabrikası'nda çalıştı.
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İlk rolünü lisede Zoraki Tabip oyununda aldı Lisede amatör olarak ilk kez Zoraki Tabiple sahneye çıkan Sunal, aynı tarihlerde oynadığı bir oyun ile Akşam gazetesinin düzenlediği liseler arası tiyatro yarışmasında En İyi Karakter Oyuncusu ödülünü aldı.
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Unutulmaz sanatçı Sunal, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1966'da başladı. Kenter Tiyatrosu'nda ilk kez Deli İbrahim adlı oyunda sahneye çıkan başarılı oyuncu, canlandırdığı celladın yardımcısı rolüyle repliği olmamasına rağmen seyirciyi güldürmeyi başararak, dikkatleri üzerine çekti.
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Sunal, 1981'de Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nda başladığı vatani görevini, Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki usta birliğinde tamamladı.
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Kenter Tiyatrosu'nda uzun süre kalmayan Sunal, oyuncu Bülent Kayabaş ile tanışmasına vesile olan ve henüz yeni kurulan Pendik Tiyatrosu'na katıldı. Sinema ve tiyatronun, gülen ve güldüren yüzü Sunal, bir yandan tiyatroya devam ederken şu anki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda 2 yıl öğrenim gördü.
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Eğitimini yoğun tiyatro turneleri sebebiyle yarım bırakan Sunal, 1992'de çıkan öğrenci affı sonrasında üniversitenin 2. sınıfından devam ederek, 1995'te 51 yaşındayken mezun oldu.
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Mezuniyet töreninde, 4 yıllık üniversite maratonu sonunda bitti ama benimki biraz zor bitti. Ben 4 yıllık üniversite hayatını 27 yılda bitirdim. diyen sanatçı, daha sonra radyo, televizyon ve sinema bölümünde yüksek lisans yaptı ve Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü başlıklı tez hazırladı. Sanatçının tezi, aynı adla 2005'te ailesi tarafından kitaplaştırıldı.
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Sinemaya Tatlı Dillim filmiyle başladı Pendik Tiyatrosu'nun maddi sorunlar nedeniyle kapanması sonrası, idol olarak gördüğü ve 4 yıl kaldığı Ulvi Uraz'ın tiyatrosuna geçen Sunal, ardından da Aksaray Küçük Opera'da, Ayfer Feray Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.
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Devekuşu Kabare'de Sunal'ın oynadığı Dün Bugün adlı oyunu izleyen Münir Özkul, ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'e, Bak Ertem, bu çocuğa dikkat et. Bunda iş var. diyerek, Eğilmez ile Sunal'ın tanışmasını sağladı.
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Sunal, Eğilmez'in 1973'te çektiği Tatlı Dillim filminin kadrosuna katılarak, sinemaya ilk adımı attı. Filmde Sunal'ın yanı sıra Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın da rol aldı.
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Sanatçı, 1974'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği Salako filminin ardından 1975'te rol aldığı Zeki Ökten'in Hanzo ve Şaşkın Damat filmlerinde başrol oynadı.
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Türk sinemasının en parlak yıllarından biri olan 1975'te, Rıfat Ilgaz'ın eserinden Eğilmez'in beyaz perdeye uyarladığı Hababam Sınıfında usta isimlerle rol alan Sunal, filmin ardından Şaban ve İnek Şaban lakaplarıyla tanınır oldu.
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Bir yılda 5 farklı yönetmenle, 6 unutulmaz filme imza attı Usta oyuncu, 1976'da Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Tosun Paşa, Sahte Kabadayı, Meraklı Köfteci ve Kapıcılar Kralı gibi unutulmazlar arasına giren filmlerde, 5 farklı yönetmenle çalıştı.
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Sunal, Devekuşu Tiyatrosu'nun Ankara turnesi sırasında Gül Sunal ile tanıştı ve 1975'te evlendi.
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Başarılı oyuncunun, Ali ve Ezo adını verdiği çocukları dünyaya geldi.
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Tatlı Dillim filminden sonra tiyatro ve sinemayı aynı anda yürütmeyi bırakan sanatçı, kariyerine sinemayla devam etti.
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Başarıya giden yolun disiplinden geçtiğine inanan, işinde her zaman titiz ve tertipli olduğunu söyleyen Sunal, canlandırdığı rollerde genellikle halkın içinden bir halk kahramanını canlandırarak dikkati çekti.
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Usta oyuncu, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı İnek Şaban tiplemesi başta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziği ve hayat verdiği tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.
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Halkın gülmeye ihtiyacı var, onun için izliyorlar Sanatçı, verdiği röportajlardan birinde, telif yasası nedeniyle her akşam sunulan filmlerden sadece yapımcının para aldığını, oyuncuların hiç para kazanmadığını anlatarak, gördüğü ilginin nedenini şöyle değerlendirmişti:
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Bu ilgiyi sosyologların araştırması lazım. Ben de bilmiyor ve kestiremiyorum. Bildiğim kadarıyla halkın sevmesi ve o filmlerin hala geçerli olması sebep. Halkın gülmeye büyük ihtiyacı var. İşten dönen insanlar evinde gülmek, gülerek rahatlamak, günün stresini atmak istiyor.
Title
Onun için Kemal Sunal filmleri tutuyor. Filmlerimde şiddet ve kan olmadığı için de seviliyor. Ailecek seyredebilecekleri filmler ortaya çıkıyor. Ondan vazgeçmiyorlar bana göre. O yüzden hala seyirci bulabiliyor ve reyting rekorları kırabiliyor.
Title
Yüzü ve fiziki yapısı ile Fransız komedyen Fernandel'e benzetilen usta oyuncu, filmlerde her zaman haklının haksıza, güçsüzün güçlüye karşı mücadelesini temsil eden komedi ustası haline geldi.
Title
Sanatçı, 26 yıllık sanat hayatına, tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırmayı başardı.
Title
Saygılar Bizden, Şaban Askerde, Şaban ile Şirin ve Bay Kamber olmak üzere 1993-1996'da toplam 4 dizide de oynayan Sunal, Türk sinemasında İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı iyi, saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazandı.
Title
İzleyiciyi güldürürken düşündürmeyi de başaran sanatçı, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere girerek, her dönem seyirciler tarafından ilgi gördü.
Title
Aynı zamanda canlandırdığı her karakterle seyircilerin yüzünü güldürmeyi başaran ve halk tarafından fazlasıyla benimsenen Kemal Sunal'ın oynadığı filmlerin genelinde, Türk halkının geleneklerinden, adetlerinden ve inanışlarından örnekler öne çıktı.
Title
Yer aldığı yapımlar bir başarı öyküsü özelliği taşır Motivasyon filmleri olarak da adlandırılan Sunal'ın yer aldığı yapımlar ayrıca bir başarı öyküsü özelliği taşır. Usta oyuncu, İnek Şaban filminde bir karpuzcunun başarılı bir kaleci olup yükselmesini, Doktor Civanım filminde bir hademenin doktor kılığında köylülerin gözünde büyümesini, Korkusuz Korkak filminde Mülayim'in sıradan bir memurken mahallenin gözünde kahraman olmasını, Salako filminde saf bir köylünün iyi niyetli bir eşkıyaya dönüşmesini, Bekçiler Kralı filminde sıradan bir bekçinin, mahallelinin dertlerine çare bularak halkın umudu haline gelmesi, Yüz Numaralı Adam filminde ise yine fakir bir karakterin reklam yıldızı olmasını canlandırdı.
Title
Bugüne kadar birçok ödüle değer görülen Sunal, ''Kapıcılar Kralı'' filmiyle 1977 Antalya Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.
Title
Sanatçı ayrıca 1989'da Düttürü Dünya filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görüldü.
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Uçak fobisi olan ve hayatında hiç uçağa binmeyen Sunal, Balalaykanın 3 Temmuz 2000'de yapılacak çekimlerine katılmak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Title
Usta oyuncu binlerce seveninin katıldığı cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Title
Usta oyuncunun rol aldığı yapımların bazıları şöyle:
Title
Canım Kardeşim
Title
Oh Olsun
Title
Salak Milyoner
Title
Mavi Boncuk
Title
Hanzo
Title
Hababam Sınıfı Serisi
Title
Şaban Serisi
Title
İbo ile Güllüşah
Title
Meraklı Köfteci
Title
Sakar Şakir
Title
Yüz Numaralı Adam
Title
Zübük
Title
Bekçiler Kralı
Title
Sahte Kabadayı
Title
Deli Deli Küpeli
Title
Öğretmen
Title
Varyemez
Title
Propaganda
Title
Süt Kardeşler
Title
Avanak Abdi
Title
Devlet Kuşu
Title
Doktor Civanım.
Title
Gol Kralı
Title
Korkusuz Korkak
Title
Postacı
Title
Şark Bülbülü
Title
Üç Kağıtçı
Title
Yedi Bela Hüsnü
'Güldüren Adam' Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti
Usta oyuncu, yapımcı ve senarist Kemal Sunal, 26 yıllık sanat hayatına, tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırdı. Türk sinemasında "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı", "Meraklı Köfteci" ve "Kapıcılar Kralı"nın da aralarında bulunduğu eserleri miras bırakan sanatçı, "Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" adlı 4 televizyon dizisinde de rol aldı. Başta "İnek Şaban" olmak üzere canlandırdığı iyi ve saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti. İşte usta sanatçı Kemal Sunal'ın hayatı ve oynadığı filmler...


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