Haber alınamıyordu: Evine gidildiğinde öldüğü ortaya çıktı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kayacan'ın hayatanı kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.