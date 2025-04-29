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Haber alınamıyordu: Evine gidildiğinde öldüğü ortaya çıktı

Haber alınamıyordu: Evine gidildiğinde öldüğü ortaya çıktı

15:4429/04/2025, Tuesday
G: 29/04/2025, Tuesday
IHA
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Osman Kayacan, evinde ölü bulundu.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Osman Kayacan, evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Osman Kayacan, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Osman Kayacan'dan haber alamayan ev sahibi durumdan şüphelenerek yaşlı adamın yaşadığı eve gitti. Pencereden bakan ev sahibi, Kayacan'ın hareketsizce yattığını gördü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kayacan'ın hayatanı kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



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