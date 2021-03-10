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BURSA

Haberi duyan anne baygınlık geçirdi: 15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed ve Sidra Hamido çiftinin 15 gün önce dünyaya gelen Jnait ismini verdikleri kız bebekleri, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık, geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Okul Sokak’ta oturan Suriye uyruklu Muhammed (25) - Sidra Hamido (21) çiftinin 15 gün önce Jnait ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Anne Sidra, bugün sabah saatlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak, uyuttu.

Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.
  • Genç kadın, bebeğinin uyumasının ardından kendisi de uykuya daldı. 3 saat sonra uyanan anne, bebeğini kucağına aldığında nefes almadığını fark etti. Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.

Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.

Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

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