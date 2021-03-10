Haberi duyan anne baygınlık geçirdi: 15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Dünya

Ermenistan ordusundan Paşinyan'a ikinci muhtıra: İstifa et

Karabağ yenilgisi sonrası Ermenistan'daki kriz her geçen gün büyüyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ikinci kez Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamasının ardından, Ermenistan ordusu bir kez daha Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu.