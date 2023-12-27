Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 227 kilogram metamfetamine el konuldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir minibüs "şüpheli" bulundu.