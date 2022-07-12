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NEVŞEHİR

Hafif ticari araç şarampole devrildi: Bir ölü dört yaralı

Nevşehir'de, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Hafif ticari araç şarampole devrildi: Bir ölü dört yaralı
Nevşehir'de feci kaza.

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir- Derinkuyu kara yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtaki Halil İbrahim G. (27) hayatını kaybetti, Sadık E., İsmail E., İsmail P. ve Sadık E. ise yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim G.'nin de cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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