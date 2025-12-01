Hafıza'nın 'Hristiyanlıkta kapanmayan çatlak: Papa neyin peşinde?' konulu 102'nci bölümü yayında

Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.
Yeni Şafak’ın ses getiren serisi Hafıza, 102'nci bölümüyle ekranlarda. Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, yeni bölümde, 'Hristiyanlıkta kapanmayan çatlak: Papa neyin peşinde?' konusunu değerlendiriyor.
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 102'inci bölümünde, "Hristiyanlıkta kapanmayan çatlak: Papa neyin peşinde?" konusunu masaya yatırdı.
Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:
#Hafıza
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak