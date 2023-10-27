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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pastırma sıcakları yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre sıcaklığın özellikle güney şehirlerimizde 30 dereceyi aşacağı belirtiliyor.

09:26 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı.

Tahminlere göre, Ege kıyılarında 25 dereceyi aşan sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında 30 derecenin üzerine çıkacak, Türkiye adeta yazdan kalma bir hafta sonu yaşayacak.

Pazar günü Marmara Bölgesi’nin doğusunda ve batı Karadeniz’de yer yer yağmur görülecek ancak hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacak.

Bugün yerel sağanak olacak bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin’in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



#Meteoroloji
#Ege
#Akdeniz
#Marmara
#Hava Durumu
#Karadeniz
#Hafta Sonu
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