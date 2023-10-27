Bugünkü hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Sivas, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde ise sis ve pus görülecek. Peki, salı günü hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Ekim hava durumu raporu...