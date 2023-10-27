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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı.
Tahminlere göre, Ege kıyılarında 25 dereceyi aşan sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında 30 derecenin üzerine çıkacak, Türkiye adeta yazdan kalma bir hafta sonu yaşayacak.
Pazar günü Marmara Bölgesi’nin doğusunda ve batı Karadeniz’de yer yer yağmur görülecek ancak hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacak.
Bugün yerel sağanak olacak bölgeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin’in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar
Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.