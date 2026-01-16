Yeni Şafak
Hakan Çakır davası 4 Mart'a ertelendi

Oğuzhan Ürüşan
04:0016/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Hakan Çakır.
Hakan Çakır.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın (22) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 2’si ‘suça sürüklenen çocuk’ toplam 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, baba Cemal Zeynal, B.S.Z, T.Y.Z ile tutuksuz sanık Umut Kılınç ve taraf avukatları katıldı. Maktulün ailesi de duruşmayı takip etti. Savcı, tutuksuz sanık Umut Kılınç’ın tutuklanmasını, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin sürmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olaya ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Dava 4 Mart’a ertelendi.



