Hakan Çakır davası 4 Mart'a ertelendi

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, baba Cemal Zeynal, B.S.Z, T.Y.Z ile tutuksuz sanık Umut Kılınç ve taraf avukatları katıldı. Maktulün ailesi de duruşmayı takip etti. Savcı, tutuksuz sanık Umut Kılınç’ın tutuklanmasını, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin sürmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olaya ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Dava 4 Mart’a ertelendi.